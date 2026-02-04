IU defiende la inversión en la educación pública frente a conciertos que "sólo benefician a intereses privados"

Los candidatos de IU-Movimiento Sumar a las Cortes de Aragón Álvaro Sanz, Marta Abengochea y Elena García. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición IU-Movimiento Sumar ha defendido este miércoles su apuesta por reforzar el sistema público con una mayor inversión, frente a la expansión de unos conciertos educativos que "sólo benefician a intereses privados".

En declaraciones a los medios de comunicación junto al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Aljafería de Zaragoza, la candidata de la coalición a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha subrayado que "la educación pública no se defiende con discursos, sino mejorando su calidad y sus recursos", insistiendo en que "el dinero público debe destinarse a la escuela pública, no a conciertos innecesarios que sólo favorecen a empresas privadas".

Abengochea ha criticado el deterioro de numerosas infraestructuras educativas y ha recordado que "los colegios e institutos son, hoy por hoy, prácticamente los únicos espacios públicos sin calefacción suficiente en invierno ni climatización adecuada en verano". Una situación que afecta a toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado y personal de servicios, y que, a su juicio, evidencia "el abandono deliberado de lo público".

La candidata ha expresado su rechazo frontal al proyecto del presidente Jorge Azcón para concertar el Bachillerato y la educación infantil de 0 a 3 años. "Con esos 20 millones de euros podrían renovarse equipamientos educativos y mejorar realmente la calidad de la enseñanza pública", ha afirmado, antes de recalcar que "la pública ofrece plazas suficientes y de calidad; no vamos a subvencionar el negocio privado".

En este contexto, Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha rechazado el cierre del Centro de Educación de Personas Adultas Concepción Arenal, en el barrio zaragozano de la Madalena, que atendía a cerca de 800 alumnos y alumnas.

Abengochea ha reprochado al Gobierno del PP que haya cedido gratuitamente estas instalaciones públicas a entidades religiosas para la creación de un museo de la Semana Santa. "Es la hoja de ruta de la derecha y la extrema derecha: vender al mejor postor o, peor aún, regalar lo que es de todas y todos", ha señalado.

Desde la coalición han advertido de que el cierre del centro supone "un ataque directo al derecho a la educación a lo largo de la vida y al tejido social de los barrios, especialmente para las personas adultas trabajadoras que encuentran en estos espacios una oportunidad de formación, emancipación y mejora de sus condiciones de vida".

Por último, IU-Movimiento Sumar ha puesto el foco en la situación de los comedores escolares, recordando que "hay colegios que llevan más de diez años esperando eliminar la línea fría". "Diez años, cuando eres pequeño o pequeña, es toda una vida", ha remarcado Abengochea, quien reclama cocinas propias en los centros, con alimentos saludables y de proximidad, además de empleo digno para cocineros y monitoras.

La coalición ha concluido que "defender la educación pública es defender lo común, los derechos y el futuro de Aragón, frente a quienes, dicen, convierten los servicios públicos en mercancía o moneda de cambio ideológica".

