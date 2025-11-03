IU exige elecciones en la Comunidad Valenciana y denuncia "la degradación institucional promovida por el PP"

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Aragón, a través de su coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha manifestado su preocupación ante la "deriva política del Partido Popular", tras la dimisión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. Para IU, este gesto "no es suficiente" y exige la convocatoria inmediata de elecciones para que sea la ciudadanía quien decida su futuro.

"La negligencia en la gestión y la mentira como herramienta política no son una excepción en el Partido Popular, sino su seña de identidad", ha afirmado Sanz. "Lo vemos en Valencia con Mazón, pero también en otros territorios. El PP en bloque ha respaldado y aplaudido esas prácticas hasta que ha comprobado que, esta vez, la ciudadanía no se deja engañar".

IU Aragón ha criticado que esta forma de gobernar "degrada" las instituciones y "desprecia" el compromiso democrático. "Gobernar exige responsabilidad, transparencia y respeto a la verdad, algo que el PP ha decidido abandonar hace tiempo", ha subrayado el portavoz.

Por todo ello, Izquierda Unida considera que la dimisión de Mazón no puede cerrarse en falso. "La regeneración democrática no se resuelve con gestos tardíos, sino con la devolución de la voz a la ciudadanía. Es el pueblo valenciano quien debe decidir", ha concluido diciendo Sanz.