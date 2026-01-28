IU-Movimiento Sumar sitúa la atención primaria y la salud mental comunitaria en el centro de su proyecto para Aragón

La candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengoechea, junto a otros miembros de su candidatura a las puertas de un centro de salud. - IU-SUMAR

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha reafirmado su compromiso con un sistema público de salud sólido, centrado en la atención primaria y comunitaria, como base para cuidar la vida de la mayoría social en Aragón. Así lo ha expresado la candidata a la Presidencia, Marta Abengochea, quien ha subrayado "la necesidad de reforzar los centros de salud con recursos humanos suficientes y equipos multiprofesionales que permitan una atención integral, cercana y continuada, tanto en las ciudades como en el medio rural".

Abengochea, que ha hecho estas declaraciones a las puertas del Centro de Salud Actur Sur, ha denunciado con contundencia la situación que viven miles de personas trabajadoras en su día a día: "Tres semanas para que te dé cita tu médica de cabecera es insostenible, pero también es una barbaridad que te cierren el centro de salud en el pueblo cada dos por tres".

La candidata ha señalado que este deterioro no es casual, sino consecuencia directa de decisiones políticas. "Esto no es fruto del azar: no es porque no haya médicos, es una decisión deliberada del Partido Popular, que primero provoca el colapso y después lo utiliza como excusa para justificar la privatización", ha afirmado.

Desde IU-Movimiento sumar han advertido de que estas políticas castigan especialmente a la clase trabajadora y a quienes viven en el medio rural, profundizando las desigualdades y debilitando uno de los principales pilares del estado del bienestar. Frente a ello, la formación defiende una sanidad pública fuerte, con atención primaria como eje vertebrador del sistema, orientada a la prevención, la cercanía y el cuidado de la vida.

La cabeza de lista ha alertado también sobre la creciente falta de bienestar que atraviesa la sociedad aragonesa, con especial incidencia entre la juventud, y ha reclamado una respuesta pública firme desde la sanidad. En este sentido, Izquierda Unida impulsará una red de salud mental comunitaria basada en el acompañamiento especializado, la intervención precoz y el trabajo desde lo colectivo.

"Nos preocupa profundamente el malestar emocional y psicológico de nuestra juventud. No podemos mirar hacia otro lado: nos va la vida en ello", ha señalado. "Este ocho de febrero hay que votar porque nos va la vida en ello", ha finalizado diciendo Abengochea, llamando a la movilización para frenar los recortes, defender lo público y garantizar el derecho a la salud en todo el territorio aragonés.