IU reclamará en las Cortes de Aragón la recuperación del tren matinal Zaragoza-Monzón-Binéfar-Lleida

Archivo - La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, durante el Pleno de las Cortes de Aragón, a 29 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). El pacto de gobierno, que incluye la polémica ‘prioridad nacional’ de VOX, define el arra - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MONZÓN (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

IU ha registrado en las Cortes de Aragón una Proposición No de Ley para reclamar la recuperación de la conexión ferroviaria matinal directa entre Zaragoza, Monzón, Binéfar y Lleida, eliminada en noviembre de 2021, así como para impulsar una estrategia de mejora del corredor ferroviario convencional y su futura integración con los servicios de Cercanías previstos entre Lleida y Monzón.

La iniciativa defiende que la línea Zaragoza-Lleida constituye una infraestructura fundamental para la cohesión territorial de Aragón y para las comarcas de Los Monegros, Cinca Medio y La Litera, que mantienen una intensa relación laboral, educativa, sanitaria, administrativa y comercial con la capital leridana, han informado desde IU.

La propuesta insta al Gobierno de Aragón a incorporar al contrato o convenio vigente con Renfe la prolongación hasta Lleida del servicio que actualmente termina en Binéfar, garantizando una conexión matinal adecuada para los desplazamientos cotidianos.

Asimismo, plantea dotar la financiación necesaria para mantener este servicio, abrir una mesa de coordinación entre administraciones y exigir al Gobierno de España una financiación estable de las frecuencias básicas de la línea.

FALTA VOLUNTAD POLÍTICA

La diputada de IU en la Cámara autonómica, Marta Abengochea, ha señalado que no se trata de una infraestructura nueva ni de una actuación compleja, sino de "recuperar un servicio que ya existía y que demostró durante años su utilidad social".

"El problema no es jurídico ni técnico. Durante años el Gobierno de Aragón financió servicios que continuaban hasta Lleida mediante acuerdos con Renfe. Lo que falta hoy es voluntad política para recuperar una conexión esencial para miles de personas del Aragón oriental", ha remarcado.

Abengochea ha defendido que "la rentabilidad de una línea ferroviaria no puede medirse exclusivamente en términos económicos" y que "también hay que valorar la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, la sanidad, el empleo y la lucha contra la despoblación".

"Si se eliminan los horarios útiles, se expulsa a los usuarios del tren y después se utiliza esa pérdida de viajeros para justificar nuevos recortes", ha añadido.

MOVILIZACIONES DURANTE AÑOS

Por su parte, el coordinador de IU Alto Aragón, Vicente Guerrero, ha destacado que la iniciativa parlamentaria es resultado de una reivindicación ciudadana sostenida durante años.

"Este domingo se alcanzarán las 300 concentraciones en defensa del ferrocarril en Monzón. Pocas reivindicaciones pueden acreditar un nivel de compromiso ciudadano tan prolongado en el tiempo", ha asegurado Guerrero, quien ha elogiado a la gente, que "ha demostrado que no está dispuesta a resignarse a perder servicios ferroviarios fundamentales para el territorio".

"Miles de personas se desplazan habitualmente entre Monzón, Binéfar, La Litera y Lleida por motivos laborales, educativos, sanitarios o familiares. Terminar el tren en Binéfar cuando quedan apenas 40 kilómetros para llegar a Lleida supone dejar sin utilidad una parte esencial del servicio", ha recalcado.

Además, el responsable de IU Alto Aragón ha señalado que la futura línea de Cercanías RL5 prevista por la Generalitat de Cataluña entre Lleida y Monzón "demuestra que existe demanda y potencial suficiente para reforzar este corredor ferroviario", aunque ha advertido de que "no podemos esperar hasta 2030 o 2040 para resolver una necesidad que existe hoy".

"La recuperación inmediata de la conexión hasta Lleida debe ser el primer paso para construir una oferta ferroviaria más ambiciosa, con mejores horarios, más frecuencias y una verdadera integración entre Aragón y Cataluña en materia de movilidad cotidiana", ha concluido.

La Proposición No de Ley será debatida en el Pleno de las Cortes de Aragón y reclama, además, que el Ejecutivo autonómico informe en un plazo máximo de tres meses sobre las gestiones realizadas y el calendario previsto para la recuperación efectiva de la conexión ferroviaria hasta Lleida.