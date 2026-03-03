IU-Sumar cree que la legislatura empieza "de manera inestable, frágil y con una Presidencia que es casi una interinidad"

La diputada de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, en declaraciones a los medios de comunicación tras el pleno de constitución de las Cortes de Aragón en la XII Legislatura. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU-Movimiento Sumar en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha opinado que la XII Legislatura comienza "de una manera inestable, frágil y con una Presidencia que es casi una interinidad", además de criticar la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, por "traernos a este momento".

Así se ha expresado Abengochea en declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el pleno de la Cámara para formalizar el inicio de la XII Legislatura de las Cortes de Aragón, celebrado este martes.

"Gracias a Teruel Existe --que ha votado en blanco-- ha podido tener la Presidencia --de las Cortes de Aragón-- el PP y tenemos máxima preocupación por el presente y el futuro de la ciudadanía aragonesa", ha trasladado la diputada de IU-Movimiento Sumar.

En este punto, ha asegurado que "desde el orgullo y privilegio que supone ser voz de la ciudadanía desde nuestro escaño, con todo el compromiso y con la máxima entrega y dedicación vamos a estar haciendo oposición férrea y firme a estas políticas de ultras derechas, porque ya son evidentemente lo mismo".

También se ha comprometido Marta Abengochea a "ser la voz de la ciudadanía, de las movilizaciones, de las reivindicaciones sociales" y a "seguir defendiendo nuestra propuesta nítidamenete transformadora de una Aragón que es posible, si se quiere, de derechos, de territorio y de medio rural digno".