La vicepresidenta Mar Vaquero y Benito Tesier con los reconocidos en los IV Premios metalíZate. - COMUNICACIÓN FEMZ

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de las Esquinas ha acogido este lunes la cuarta edición de los Premios metalíZate, una iniciativa de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) para premiar el talento y esfuerzo de los estudiantes que han cursado los grados relacionados con el sector del metal en la provincia.

En la gala se han reconocido los mejores trabajos de fin de grado de ciclo superior de las seis familias formativas del metal, que constituyen las seis categorías en las que se encajan los proyectos premiados: Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing, Energía y Agua, Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de vehículos.

A estas seis modalidades tradicionales, como en otras ediciones, se ha sumado el 'Premio Extraordinario', que reconoce la propuesta más destacada.

Estos premios, que forman parte de la iniciativa metalíZate, se han consolidado como un punto de encuentro para empresas, alumnos y centros educativos, conectando a los socios de FEMZ con más de 450 alumnos cuarto año consecutivo.

"Es fundamental acercar el sector a quienes diseñarán el futuro de Aragón. Decirles que pueden sentirse orgullosos de haber elegido un sector líder en el que las oportunidades, la estabilidad y el futuro están asegurados", ha destacado Benito Tesier.

En ese mismo sentido, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha hecho hincapié en el abanico de oportunidades que ofrece el metal: "Hay quien disfruta diseñando, quien prefiere fabricar y quien tiene una habilidad especial para encontrar el origen de una avería. Cada uno puede encontrar su sitio y, a partir de ahí, especializarse, asumir nuevas tareas y hacer carrera en el sector".

El porvenir de ese sector descansa, como ha recalcado Tesier, en acercar la realidad empresarial a las aulas. "Adecuar las necesidades de la empresa a los contenidos que se imparten en los centros educativos es fundamental para mejorar la formación y empleabilidad de los jóvenes que nos eligen. Como empresas, nos toca asumir la responsabilidad de poner todo lo que está en nuestra mano para mejorar su experiencia educativa, que repercutirá directamente en la excelencia futura de nuestras empresas", ha resaltado.

La vicepresidenta Mar Vaquero ha destacado que el del metal "es un sector importantísimo en nuestra comunidad autónoma, es estratégico y está en auge, en un momento muy importante de buscar ese talento y contribuir también a la formación y a la cualificación de todos y cada uno de estos jóvenes, pero también de personas que están en estos momentos buscando una segunda oportunidad. Y creo que eso también es clave en este proyecto de Metalízate".

VAQUERO DEFIENDE LA APUESTA POR LOS CENTROS DE DATOS

En ese sector del metal con tanto potencial sobresale la pujanza de los centros de datos, sector destacado por Tesier y al que también se ha referido Vaquero, que lo ha ligado a la "innovación".

En ese sentido, ha reiterado la apuesta del Gobierno de Aragón por un sector que ha asegurado tendrán un "impacto" en la generación de un ecosistema en el que también crecerán sectores como la fontanería, el sector industrial y la electricidad.

"Lo estamos viendo ya, como muchas empresas están creciendo y están generando empleo a raíz de la llegada de los centros de datos y de las diferentes empresas de componentes auxiliares que se están generando para servir a estos centros de datos", ha apuntado.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el freno que el decreto del Gobierno central puede ocasionar en los proyectos de centros de datos en marcha, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, considera que la norma es "una amenaza y un ataque" al desarrollo de las inversiones de Aragón, de ahí las alegaciones presentadas en su momento por el Ejecutivo aragonés a la primera versión del decreto y la "batalla" que seguirá dando.

"Creemos que el desarrollo, el crecimiento, el liderazgo de Aragón en el sector tecnológico, pero también en el conjunto de la industria en el que repercute la llegada de los centros de datos, no se puede poner en riesgo ni verse amenazado por una irresponsabilidad del Gobierno de España que, sin duda alguna, está perjudicando a Aragón para favorecer a otras comunidades autónomas y sus proyectos por intereses puramente electoralistas", ha recalcado.