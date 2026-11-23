El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, la directora técnica del Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza (CEGRZ), Noelia Arias y del Club Escuela Esther Domínguez; y la jefa de Patrocinios de Ibercaja, María Frago. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Zaragoza reunirá el próximo sábado 28 de noviembre a 115 conjuntos de gimnasia rítmica de nivel nacional absoluto con motivo del IV Trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza.

La competición, que se desarrollará ininterrumpidamente entre las 9.00 y las 21.00 horas, contará con deportistas de nueve comunidades autónomas y una destacada representación de los equipos de máxima categoría. Está organizada por el Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza y el Club Escuela Esther Domínguez, en el marco de los Trofeos Ibercaja-Ciudad de Zaragoza.

El torneo ha sido presentado este lunes por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate; la directora técnica del Club Escuela Gimnasia Rítmica de Zaragoza (CEGRZ), Noelia Arias y del Club Escuela Esther Domínguez; y la jefa de Patrocinios de Ibercaja, María Frago.

El evento contará con participantes de las categorías benjamín, alevín, infantil, júnior, júnior mixto, sénior, sénior mixto, primera y primera mixta. Destaca especialmente la presencia de 16 de los 18 equipos de primera categoría femenina y de ocho de los nueve equipos de primera categoría mixta, una participación que sitúa a esta cita entre las más destacadas de la temporada nacional.

Los dos clubes organizadores competirán con ocho conjuntos, entre ellos sus respectivos equipos de primera categoría femenina y primera mixta.

NUEVE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Palacio de Deportes recibirá a clubes procedentes de Canarias, Navarra, Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia y Aragón. Las puntuaciones estarán a cargo de un panel de jueces nacionales e internacionales.

Por su nivel de participación y su ubicación en el calendario, el Trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza constituye una importante cita de preparación para el Campeonato de España, que se celebrará en Valladolid del 10 al 13 de diciembre. De este modo, la competición zaragozana ofrecerá a los conjuntos participantes una de sus últimas oportunidades para ultimar su preparación antes de la cita nacional.