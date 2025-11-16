Izquierda Unida analiza este lunes en Huesca el impacto ambiental de los centros de datos en 'La nube toca tierra'

Cartel del debate que celebra este lunes 17 en Huesca IU Aragón para analizar el impacto ambiental de los centros de datos. - IU ARAGÓN

HUESCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Aragón quiere realizar sus aportaciones al debate público sobre la implantación en Aragón de un grandes centros de datos y para ello ha organizado una charla este lunes 17 de noviembre en el Espacio Rosa Luxemburgo de Huesca --19.00 horas-- bajo el título 'La nube toca tierra: impacto en nuestro territorio de los centros de datos y sus consecuencias ambientales'.

Desde la formación de izquierdas, los centros de datos representan un modelo que supone "un consumo energético desmedido, graves impactos ambientales y pérdida de ingresos municipales al eximir a estas instalaciones del pago del ICIO".

El portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz, ya advirtió en las Cortes que los 28 centros de datos que han solicitado conexión consumirán 55.000 gigavatios hora anuales, cinco veces más que todo Aragón y un 25% más que Cataluña.

Para cubrir esa demanda serían necesarias 360 centrales de 50 megavatios y más de 40.000 hectáreas de fotovoltaicas, mientras las inversiones prometidas no llegan al territorio.

En el acto intervendrán Jesús García Usón, responsable de modelo productivo y ecologismo de IU Aragón, y Carlos López, de Ecologistas en Acción, quienes analizarán las consecuencias ambientales y sociales de este modelo.

Izquierda Unida invita a la ciudadanía de Huesca a participar en este acto para reflexionar colectivamente sobre el futuro de nuestro territorio y exigir una planificación energética responsable y transparente.