Izquierda Unida exige "revisar con lupa" de todos los expedientes de Forestalia en Aragón

Marta Abengochea y Jesús García Usón (IU Aragón). - IU.

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón y diputada a Cortes autonómicas, Marta Abengochea, ha exigido este jueves la suspensión y revisión "con lupa" de todos los expedientes administrativos de Forestalia en Aragón.

"Las informaciones conocidas en los últimos días sobre el caso Forestalia, que apuntan a posibles mordidas millonarias, manipulación de informes ambientales y trato de favor en la aprobación de macroproyectos energéticos, muestran la gravedad de las prácticas utilizadas y confirman las irregularidades y abusos en el despliegue territorial de este sector que Izquierda Unida Aragón lleva años denunciando en las instituciones", ha afirmado en rueda de prensa.

Abengochea ha señalado que "la justicia debe llegar hasta el final y aclarar todo aquello que la comisión de investigación de las Cortes no pudo esclarecer, a pesar de los esfuerzos de Izquierda Unida y de que en muchas ocasiones nos quedamos solos --o acompañados únicamente por Teruel Existe y Vox-- defendiendo que se investigará con profundidad".

La diputada ha recordado que Izquierda Unida ha sido la fuerza política más constante, junto a plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas, en exigir una moratoria y la planificación del despliegue de renovables en Aragón.

"Ya en febrero de 2021 impulsamos en las Cortes de Aragón, a partir de una iniciativa ciudadana, una propuesta para establecer una moratoria de las grandes centrales renovables y para desarrollar una planificación territorial, energética y ambiental. La moratoria fue rechazada, aunque la planificación sí se aprobó. Sin embargo, ni el cuatripartito ni el actual gobierno de derechas han desarrollado esa planificación que era imprescindible".

Durante estos años, Izquierda Unida ha promovido diversas iniciativas para ordenar el despliegue energético y proteger el territorio, entre ellas la elaboración de una ley de protección del paisaje aprobada en 2022, la defensa del entorno de Sijena frente a proyectos eólicos o la introducción de enmiendas en distintas leyes para reforzar la protección de los valores ecológicos, agrarios y paisajísticos. Además, ha registrado numerosas preguntas parlamentarias y solicitudes de información sobre planificación energética, impacto ambiental o protección de especies.

En el ámbito estatal también han impulsado iniciativas sobre el clúster del Maestrazgo a través del Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados, elaboradas también con trabajo de Izquierda Unida.

INVESTIGAR LOS EXPEDIENTES

Para Izquierda Unida, lo ocurrido con el clúster del Maestrazgo, un macroproyecto eólico con más de un centenar de aerogeneradores situado en zonas de alto valor ambiental --parte de ellas incluidas en la Red Natura 2000-- y con informes técnicos negativos, demuestra la necesidad de revisar en profundidad todo el proceso de autorización.

"Lo que estamos conociendo aconseja investigar y paralizar todos los expedientes de Forestalia en Aragón, incluidos los relacionados con nuevos proyectos y centros de datos, hasta que se aclare completamente lo sucedido", ha afirmado Abengochea.

La portavoz de Izquierda Unida ha recordado que el Gobierno de España ha anunciado la paralización y auditoría de los expedientes de Forestalia tramitados a nivel estatal, por lo que ha exigido al Gobierno de Aragón que actúe en la misma línea.

"Los casos que señalan directamente al INAGA y los que se han tramitado en el Gobierno de Aragón deben paralizarse inmediatamente. El presidente Azcón no puede limitarse a pedir investigaciones o a guardar silencio; debe suspender todos los expedientes de Forestalia en Aragón mientras se aclaran los hechos".

Abengochea ha señalado además que la situación conocida en los últimos días deja al INAGA profundamente cuestionado. "Es evidente que el organismo necesita una remodelación integral que garantice rigor, independencia y transparencia, integrándolo plenamente en la estructura del Gobierno de Aragón y dotándolo de los medios humanos y materiales necesarios".

MORATORIA

Izquierda Unida insiste en que estos hechos refuerzan la necesidad de establecer una moratoria en la tramitación de grandes proyectos renovables. "Hoy hay más motivos que nunca para adoptar una moratoria que permita planificar el despliegue energético con criterios ambientales, territoriales y sociales, y que permita también que la justicia investigue hasta el final todo lo ocurrido", ha manifestado Abengochea.

La coordinadora de IU Aragón ha reiterado que su organización defiende las energías renovables, pero con un modelo completamente distinto. "La transición energética debe servir para democratizar la energía, con planificación pública, autoconsumo, comunidades energéticas y participación del territorio, no para concentrar el negocio en unas pocas empresas ni para generar sospechas de corrupción".

Abengochea ha criticado el cambio de actitud del presidente del Gobierno de Aragón. "Azcón convirtió la comisión de investigación en un eje de su discurso durante la campaña electoral de 2023 y, sin embargo, ahora que las investigaciones judiciales están confirmando irregularidades muy graves, guarda silencio".

También ha indicado que "estamos viendo ahora mucha sobreactuación por parte de formaciones que en su día callaron, rechazaron asumir responsabilidades políticas en las conclusiones de la comisión de investigación o incluso impidieron avanzar en la planificación del despliegue renovable".

La portavoz ha recordado que aquella comisión ya se celebró en las Cortes de Aragón y que muchas de las irregularidades detectadas no pudieron reflejarse en las conclusiones por el bloqueo de varios partidos. "Se rechazaron todas las conclusiones que señalaban responsabilidades políticas o errores graves en lo ocurrido. Solo se aceptaron recomendaciones, como la planificación del sector, que todavía hoy sigue sin aplicarse".

En este contexto, Abengochea ha expresado que "no parece coherente que quienes bloquearon asumir responsabilidades políticas en aquella comisión pretendan ahora liderar nuevas comisiones cuando el caso ya está en manos de la justicia".

"La comisión de investigación ya se hizo y no funcionó porque no se quiso que funcionara. Ahora lo que toca es que la justicia llegue hasta el final, caiga quien caiga, y que mientras tanto se paralicen todos los proyectos de Forestalia en Aragón", ha subrayado.

Finalmente, Abengochea ha advertido de que detrás de muchas decisiones políticas sobre este sector existen intereses económicos y puertas giratorias que tendrían que explicar los partidos políticos antes de impulsar cualquier otra acción. "Creemos que parte de lo ocurrido está relacionado con los vínculos entre responsables políticos y empresas del sector energético. Izquierda Unida puede hablar con claridad porque no tiene ningún alto cargo vinculado a Forestalia".

"Desde el principio hemos defendido planificación, transparencia y protección del territorio. Y vamos a seguir haciéndolo, porque lo relevante ahora es saber quién se ha beneficiado de este modelo energético y quién se ha estado enriqueciendo mientras se imponían macroproyectos al territorio aragonés", ha concluido.