Izquierda Unida sigue apostando por la unidad de la izquierda para las elecciones autonómicas del 8F

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, junto al diputado Álvaro Sanz y la esponsable de Derechos Sociales y Feminismo de IU Aragón, Marga Deyá. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida reitera su firme llamamiento a todas las fuerzas progresistas para construir una candidatura unitaria para concurrir a la convocatoria electoral del próximo 8 de febrero en Aragón. Una candidatura que defienda los derechos sociales, la justicia económica y la democracia frente a las políticas regresivas que amenazan el bienestar de la ciudadanía.

La cita electoral del próximo 8 de febrero ha enmarcado la reunión de la Coordinadora autonómica de Izquierda Unida de Aragón, máximo órgano de dirección entre asambleas, y emplazará su referéndum a cuando se establezcan las condiciones concretas de la coalición que pueda resultar.

"Izquierda Unida no tiene que preguntar si queremos construir una coalición amplia, en ello estamos trabajando desde el principio y esperamos que pueda ser posible con los máximos actores políticos posibles y en el máximo ámbito territorial posible", ha señalado la coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea.

Por ello, IU apela a la militancia de Chunta Aragonesista y Podemos Aragón a posibilitarlo, apoyando y respaldando que sus organizaciones continúen trabajando con Izquierda Unida en esta dirección, sin vetos ni exclusiones, con el objetivo de presentar a la ciudadanía una propuesta unitaria que pueda reducir el peso de las derechas en el arco parlamentario.

"Reiteramos nuestro compromiso con la unidad y la cooperación entre fuerzas transformadoras, convencida de que la pluralidad es una fortaleza y no un obstáculo, cuando se parte de la igualdad y reconocimiento de las partes", ha concluido.

APOYO A LA PLANTILLA DE MANN HUMMEL

Por otra parte, Abengochea ha manifestado la preocupación de la formación política por el ERE de 150 personas anunciado por Mann Hummel y su apoyo a la plantilla y al comité de empresa, "para que se resuelva de la mejor manera posible para nuestra clase, que es la que es trabajadora".

En cuanto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, la Coordinadora general de IU Aragón le ha exigido que, en lugar de dar titulares y poner todo el esfuerzo en empresas con escaso crecimiento económico y repercusión real en el empleo, como son los centros de datos, "se dedique a ver cómo esa reconversión en la industria de la automoción, por ejemplo, está afectando a las trabajadoras y al empleo, que sí se está generando a día de hoy en nuestra tierra".