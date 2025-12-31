Izquierdo (PAR) avisa a Azcón de que "cada día es más evidente el Aragón a dos velocidades"

Archivo - El secretario general del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo. - PAR - Archivo

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón y presidente de este partido, Alberto Izquierdo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, de que "cada día es más evidente el Aragón a dos velocidades".

Izquierdo ha felicitado a Azcón por grabar su discurso de fin de año en la localidad turolense de Almohaja, la menos poblada de la Comunidad Autónoma, señalando que este municipio está gobernado por el PAR, "por ese partido que se ocupa y se encarga de los municipios más despoblados de Aragón por trabajar cada día por ellos".

"La despoblación es un tema a afrontar de forma directa y siempre hemos entendido que la despoblación no se tiene que resolver solo hablando de ella, sino teniendo acciones para resolverla".

"El presidente habla de un Aragón ilusionante, que compartimos, de un Aragón que crece, de un Aragón que es dinámico, de un Aragón en el que la energía está significando un antes y un después en la llegada de grandes empresas. Pero nos preocupa un Aragón que no es el mismo en todo el territorio. Ese Aragón a dos velocidades que nos asusta, que cada día es más evidente: El Valle del Ebro va a 200 kilómetros por hora, la provincia de Huesca quizá a 120, y Teruel se queda a 50 o 60 kilómetros por hora", ha lamentado.

"Un Teruel que se paraliza, un Teruel que se ahoga en sí mismo por culpa de aquellos que torpedean la provincia y que intentan paralizarla y convertirla en un lugar en el que solo se puedan hacer calcetines y pulseras. Solo que algunos quieren que sea la provincia de Teruel".

"Desde luego, para nosotros los aragones son lo primero. Aragón está por encima de todo y sí que queremos que Aragón tenga voz propia y para ello vamos a trabajar", ha concluido.