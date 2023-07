Izquierdo (PAR) celebra su resultado y defiende que su partido "no se ha escondido detrás de ninguna marca"

ZARAGOZA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Aragonés (PAR) y cabeza de lista de la formación al Congreso de los Diputados por Teruel, Alberto Izquierdo, ha celebrado su resultado en estos comicios generales y ha defendido que su formación "no se ha escondido detrás de ninguna marca" para concurrir a las elecciones.

Izquierdo, desde la sede de del PAR en Zaragoza, se ha felicitado por el resultado obtenido, 4.088 votos, es decir, el 0,57%, en estas elecciones y ha recordado que el PAR no se presentó a los últimos comicios generales, en noviembre de 2019 no concurrió. No obstante, ha tenido un senador por designación de las Cortes de Aragón, Clemente Sánchez Garnica.

"Somos un partido político aragonés, de centro y moderado, que tiene que optar a cualquier contienda electoral. No nos hemos escondido detrás de ninguna marca ni somos la marca blanca de nadie", ha comentado Izquierdo.

Asimismo, ha recordado que hace menos de un año el PAR comenzó a trabajar en un nuevo proyecto político y obteniendo representación allí donde sea posible, pero sobre todo trabajando día a día por los aragoneses y aragonesas".

Hace cuatro años, marcas nuevas como Teruel Existe obtuvieron "un gran resultado, pero hoy pierden su representación". Ha confiado en que los votos obtenidos se multiplicarán en los próximos comicios.