Izquierdo (PAR) culpa a TE y a Pedro Sánchez de "la paralización de la provincia de Teruel"

El candidato del PAR a la presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, con otros candidatos y cargos de este partido. - PAR.

TERUEL 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha culpado este lunes a Teruel Existe, al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, de "la paralización" de la provincia de Teruel y ha reivindicado la ejecución de la línea eléctrica que uniría Mezquita de Jarque y la Plataforma Logística de Teruel (Platea) para electrificar la línea de tren Zaragoza-Teruel, pendiente de su reapertura.

Izquierdo, en la puerta de la Estación de tren de Teruel, se ha lamentado de que "estemos esperando a que el Ministerio tenga a bien abrir la línea de tren" y ha manifestado sentir "mucha curiosidad por saber qué va a pasar con su electrificación porque --ha continuado-- la línea que uniría la subestación de Mezquita con la de Platea y, a la vez, con la Puebla de Valverde, que es la que electrificará la vía, está sin construir".

"Es una mentira global que se extiende en el tiempo --ha continuado-- y aquí hay dos culpables: el PSOE, culpable A porque no hace nada para poner en marcha la línea de tren, y Teruel Existe, culpable B por paralizar la línea Mezquita-Platea", ha añadido.

El candidato aragonesista ha insistido en que "nos preocupa enormemente ver cómo parece que nadie se da cuenta de algo que es evidente: la vía de tren no se podrá electrificar porque la línea Mezquita-Platea, que es la que debería abastecerla de energía, está paralizada por una serie de recursos y contenciosos de las asociaciones amigas de Teruel Existe, que por la mañana es partido político, por la tarde es asamblea ciudadana y por la noche se viste de lagarterana".

"Están paralizando y bloqueando un proyecto de Estado, de Red Eléctrica, que va a conseguir electrificar la línea de tren y la provincia de Teruel y eso nos preocupa mucho", ha concluido.