Izquierdo (PAR) defiende en el Maestrazgo que "el derecho del territorio a decidir su futuro es incuestionable"

El líder del PAR, Alberto Izquierdo, junto a candidatos y cargos del partido. - PAR

TRONCHÓN (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de Aragón por el PAR, Alberto Izquierdo, ha defendido este jueves en el transcurso de su visita a la Comarca del Maestrazgo que "el derecho del territorio a decidir sobre su futuro es incuestionable", en referencia al proyecto eólico del Clúster del Maestrazgo.

Alberto Izquierdo ha estado acompañado por cargos y militantes del PAR en su recorrido por Cantavieja, Tronchón, Bordón, Las Planas de Castellote y Cuevas de Cañart, localidades en las que ha conversado con alcaldes y vecinos para conocer sus problemas, sus proyectos y sus reivindicaciones.

En su parada en Tronchón, se ha referido al citado proyecto de energía renovable y ha señalado que "es un tema polémico del que nosotros no nos escondemos" porque, ha añadido, "la Asociación Viento Alto, de la que forman parte muchos ayuntamientos de la comarca, ha apoyado esta iniciativa y todos ellos lo han hecho de forma democrática".

"Nosotros defendemos que los proyectos nazcan del territorio y salgan adelante, por supuesto, cumpliendo la normativa ambiental y urbanística correspondiente", ha asegurado.

"No vamos a entrar en polémicas falsas, ni estériles, pero lo que no vamos a hacer es escurrir el bulto, ni escondernos", ha afirmado el candidato del PAR antes de añadir que, desde su formación política, se va a "defender la posición de los alcaldes, sean del partido que sean, la posición mayoritaria de los que viven aquí, no la de los que vienen a veranear o a aprovecharse de este territorio".

"El derecho del territorio a decidir su futuro es incuestionable y, para nosotros, lo primero son los aragoneses y lo primero son los vecinos del Maestrazgo", ha apostillado.

El candidato a la Presidencia de Aragón por el PAR ha concluido asegurando que "esta comarca es muy importante para el Partido Aragonés y prueba de ello es el gran número de alcaldes y concejales que tenemos en sus municipios".

