Izquierdo (PAR) dice que Azcón adelanta las elecciones porque "Abascal ha decidido que a Vox le viene bien"

Archivo - El diputado del PAR, Alberto Izquierdo. - PAR. - Archivo

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado este lunes que Aragón celebrará elecciones anticipadas el 8 de febrero porque "Santiago Abascal ha decidido, en un cálculo electoral, que a Vox le viene bien".

En rueda de prensa, Izquierdo ha observado que las elecciones autonómicas se adelantan "por primera vez en la Historia de Aragón", lamentando: "No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para hacer unos presupuestos ni para darle estabilidad a un Gobierno".

Ha asegurado que "los aragoneses no le importamos nada a Santiago Abascal, no le ocupamos ni un solo segundo porque de lo que se está hablando es de política nacional, de cálculos aritméticos y algunos nos preguntamos cómo es posible que sólo en dos años se haya pasado de formar parte del Gobierno y sentirse absolutamente orgullosos de aquel gobierno a tumbarlo y obligar al Partido Popular a convocar elecciones".

Tras recordar que el PAR acaba de concluir el proceso de renovación de sus órganos, ha recordado que esta tarde se reunirá la Comisión Ejecutiva para hablar sobre la convocatoria electoral: "Vamos a empezar a trabajar ya en esta campaña".

"Es muy triste pensar que en Aragón por primera vez nos salimos del marco del entendimiento, pero es lo que ha querido Vox, y es lo que nos vamos a encargar en el Partido Aragones de explicar a los aragoneses: Cuál es la diferencia del entendimiento del sentido común y de la estabilidad a lo que hoy se produce".

Izquierdo ha dejado claro que "si el Partido Aragonés hubiese tenido diputados suficientes para garantizar una mayoría, hoy no habría elecciones en Aragón, habría un presupuesto, el Gobierno estaría trabajando y no se escucharían las barbaridades que se escuchan".

También ha aseverado: "Siempre hemos sido garantes de la estabilidad, del pacto y del entendimiento, y nos asombra ver cómo es que ni siquiera se toman la molestia de discutirlo. Ni siquiera pierden un minuto" con los presupuestos de 2026.

Los diputados de Vox "simplemente están a la orden de lo que les digan en Madrid, de lo que diga Abascal", ha continuado el parlamentario del PAR, añadiendo que "Santi, como le llaman algunos, ha decidido que Aragón importa muy poco y que lo mejor es meterlo en un ciclo electoral a ver lo que pasa".

Alberto Izquierdo ha advertido de que "si el Partido Popular no consigue apoyos para la investidura que no sean los de Vox tendremos que volver a ir a elecciones porque no va a cambiar nada; esa es la triste noticia que hoy tenemos encima de la mesa y desde luego los partidos aragoneses nos tenemos que poner a trabajar".

UN PROCESO APASIONANTE

Ahora "arranca un proceso que tenemos que convertir en apasionante" para "ser capaces de ilusionar a los aragoneses" para que "vayan a manifestar su voluntad y no se queden en casa, que es uno de los miedos que nosotros estamos viendo y que estamos teniendo por las noticias que nos van llegando".

Ha considerado que las temperaturas bajas de febrero pueden afectar mucho a la participación, apostando por "movilizar a la sociedad". Izquierdo ha avisado de que "el PAR no se va a arrugar", sino que "va a empujar con fuerza para conseguir que los aragoneses pongan el foco en la inestabilidad que ha generado la ultraderecha, un partido como Vox, al que Aragón no le importa nada".

El parlamentario del PAR ha subrayado que "no se puede ceder al chantaje, no se puede ceder a hacer política ficción" ni centrar la política aragonesa en "echar o no inmigrantes, negar o no el Pacto Verde y una serie de cosas que además de ser imposibles son mentira".

"El cambio climático yo les tengo que dar la noticia de que existe y además mata, que la Agenda 2030 no la decide el Gobierno de Aragón y que el Gobierno de Aragón no es quien puede expulsar o no inmigrantes", ha asegurado.

"Todos estamos en contra de la inmigración ilegal y a favor de eliminar la burocracia; todos pensamos que los cauces de los ríos deberían limpiarse", pero "una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que es ilegal hacer y lo que quería hacer Vox es que el Gobierno de Aragón se convirtiese en un delincuente".

A su juicio, "el presidente del Gobierno ha hecho lo que le han obligado a hacer las circunstancias, yo tampoco hubiese cedido y yo si algo tengo que hacer es aplaudir esa coherencia de no haber cedido a los que son imposiciones, no una negociación".