Izquierdo (PAR) está "dispuesto a sumar" y "pintar la cuatribarrada" a los presupuestos de Aragón de 2026

ZARAGOZA 9 Dic.

El presidente del PAR y diputado autonómico, Alberto Izquierdo, se ha mostrado este martes "dispuesto a sumar" y "pintar la cuatribarrada" a los presupuestos de Aragón de 2026. Ha sido el primero en reunirse con el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, quien este martes y miércoles realiza una ronda de contactos con los partidos para la aprobación de las cuentas de 2026.

Ha manifestado, sobre el apoyo a los presupuestos: "Si somos capaces de llegar a algunos acuerdos que hemos puesto encima de la mesa, por supuesto que sí estamos predispuestos a votarlo a favor porque nosotros apoyamos la investidura de este presidente del Gobierno".

"Ahora hay que preguntarle a Teruel Existe, que por la mañana es oposición y por la tarde es Gobierno, si apoya a este presidente que hizo presidente o no, si estos presupuestos le parecen bien, igual que le parecían bien los del año 24, porque estos son una versión mejorada y con más dinero que los del 24, y lo mismo habrá que preguntarle a Alejandro Nolasco".

En rueda de prensa, Izquierdo ha señalado que será "exigente" en cuestiones como la financiación de las comarcas y ha destacado algunas cuestiones que "gustan" al PAR, como la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y la subida en servicios sociales básicos, como sanidad, educación y servicios sociales.

Ha mostrado su preocupación no por el ritmo inversor en la política de vivienda, sino por "las dificultades para encontrar empresas que construyan esas viviendas". "¿Qué va a pasar con las ayudas a la vivienda si luego no hay empresa que las construya? ¿Qué va a pasar con los plazos?", se ha preguntado.

En la reunión también han dialogado Azcón e Izquierdo sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura, apuntando que el 33% de las medidas ya se ha cumplido, el 53% está en proceso de cumplimiento y el 14% no se ha cumplido.

"Nosotros somos un partido previsible" y "no necesitamos llamar a Abascal para preguntarle qué vamos a hacer". "Nosotros no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer porque las decisiones del Partido de Aragón se toman en Aragón, en base a los intereses de los aragoneses".

El dirigente aragonesista ha comentado que el PAR es exigente en materias como la Hacienda foral o la creación de la Policía Autonómica, "y el PP no lo ve con los mismos ojos y nos preocupa".

PREDISPOSICIÓN POSITIVA

"Nuestra predisposición es absolutamente positiva", ha enfatizado el diputado del PAR, observando que en el presupuesto "crece educación, crece sanidad, crece servicios sociales, crece de una forma muy potente el principal problema de los aragoneses, que es la vivienda, crece la inversión en una forma muy importante", aunque "echamos de menos que crezca también la financiación a las entidades locales y a las comarcas y echamos de menos también esos guiños al mundo rural que no acabamos de ver".

El PAR quiere hablar de que "todos tengamos la misma capacidad de poder acceder a los servicios públicos de una forma igual" y de que "la equidad sea la herramienta fundamental del Gobierno, cosa que no estamos viendo en este momento".

"Nosotros vamos a trabajar en mejorar estos presupuestos pintándole la cuatribarrada, que es lo que hay que hacer, hacerlos un poquito más aragonesistas, hacerlos bajar un poquito más al suelo".

"Es importante que en Zaragoza se construyan diez mil viviendas, pero también que en Bordón (Teruel) también se construya vivienda pública. Es importante que en cualquier municipio del Sobrarbe, del Maestraago o de Andorra-Sierra de Arcos, se construya vivienda pública". Izquierdo quiere "que las políticas no solo queden en el Valle de Ebro y de eso tenemos que hablar en los presupuestos".

RESPONSABILIDAD

"¿Quién va a decidir en Vox?" sobre el apoyo a los presupuestos de 2026, ha preguntado Izquierdo, manifestando que "hoy la responsabilidad la tiene Vox, de ellos depende", es decir, que "depende de Santiago Abascal que Aragón en un momento histórico con 70.000 millones de inversión creciendo a toda velocidad con datos que en nuestra opinión son positivos, tenga presupuestos o no, vayamos a elecciones o no".

"A Santiago Abascal le importa poco Aragón", ha considerado el diputado del PAR para quien "la posición de Vox no va de políticas, va de relatos: Si tú lees el cuento que ellos quieren el día de la investidura, tienes su apoyo; si no lees el cuento que ellos quieren, no tienes su apoyo", pero "eso no es la política que les interesa a los aragoneses".

Ha advertido de que "si hay unas elecciones esta comunidad se va a paralizar y habrá unos responsables y nosotros esperamos que esos responsables den las explicaciones oportunas".

Alberto Izquierdo ha aludido a las declaraciones realizadas este lunes por la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, anunciando el voto a favor del techo de gasto.

Al respecto, ha comentado que es importante que el PSOE "quiera hablar de Aragón" aunque sea "tarde", llamando la atención sobre el cambio de parecer de los socialistas, ya que primero dijeron que "era imposible" y ahora "parece que quieren llegar a un acuerdo".

Si se celebran elecciones ahora "¿alguien tiene alguna duda de que el partido más votado va a ser el Partido Popular y el candidato preferido por los aragoneses es Jorge Azcón?" No va a cambiar la voluntad de las aragoneses. Entonces, ¿para qué entorpecen la labor?".

"Si el Partido Socialista está dispuesto, realmente y lo que está haciendo no es una estrategia electoral, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es ser valiente y decir qué va a hacer".

"Yo ya les digo lo que voy a hacer. Si este presupuesto, tal y como está, se somete a votación, yo lo votaré a favor. Me gustaría mejorar cosas, sí, pero si tengo que elegir entre sí y no, lo votaré a favor".

"¿Quién va a tomar la decisión en el Partido Socialista de su posición en los presupuestos? ¿Aragón o Madrid? De eso es de lo que hay que hablar".

"El PSOE es el que ha dado un giro; que nos cuente el final de la película, que nos cuente a todos los aragoneses cómo acaba la película, si muere el bueno o muere el malo".