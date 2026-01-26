Izquierdo: "El PAR es el único partido que en su programa electoral recoge el rechazo absoluto a Mercosur"

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, en el transcurso de su visita a Bello, en la Comarca del Jiloca (Teruel) - PAR

BELLO (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

"El PAR es el único partido político que en su programa electoral recoge el rechazo absoluto a Mercosur", ha aseverado el candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, en el transcurso de su visita a Bello, en la Comarca del Jiloca (Teruel).

Izquierdo ha estado acompañado por las candidatas a las Cortes de Aragón en la lista del PAR por Teruel, Cristina Navarro y Yolanda Abad; el alcalde de Bello, Jaime Barrado; el presidente de la Comarca del Jiloca, Francisco Javier Hernández, y por otros cargos y militantes de su formación.

El candidato aragonesista ha atendido a los medios de comunicación "con los pies en la tierra" porque -ha dicho- "desde el Partido de Aragonés, tenemos muy claro que el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur perjudica claramente a nuestras explotaciones, a nuestra agricultura y a nuestra ganadería".

"Nosotros no vamos a hacer ningún fuego de artificio, ni tenemos*que buscar actores, ni actrices, ni atrezzo", ha afirmado en referencia a otros candidatos. "Es nuestra gente, es la gente del Partido Aragonés, este es un pueblo de la provincia de Teruel y tenemos muy claro que queremos seguir viviendo en ella, pero necesitamos medidas concretas que hagan la vida más fácil a los agricultores y a los ganaderos", ha añadido.

Alberto Izquierdo ha reclamado "menos burocracia, menos problemas y más ayudas", que a su entender "también debe llegar" del Gobierno de Aragón a la hora de tramitar la PAC y "no a dedicarse a denunciar, a fiscalizar y a atacar a los agricultores y a los ganaderos", h a diferenciado.

Partidario de "dignificar" la profesión, la agricultura y la ganadería", ha señalado antes de concluir que "para eso hay que empezar poniéndose en contra de aquello que perjudica a todos, que es el acuerdo con Mercosur".