Izquierdo propone vivienda de alquiler asequible para médicos en el medio rural y extender el cercanías

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo. - PAR

TERUEL 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, propone promover vivienda de alquiler asequible para atraer a médicos a las zonas rurales y extender los cercanías en un radio de 100 kilómetros para conectar Zaragoza con Huesca, Calatayud y Calamocha.

Son algunas de las iniciativas que contiene el programa electoral con el que la formación aragonesista concurrirá a las elecciones del 8F y que ha presentado este domingo en un acto en el que Izquierdo han estado acompañado del candidato a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Francisco Nasarre, y la candidata por Huesca, María Ángeles Roca.

El PAR aspira a seguir manteniendo su presencia en la Cámara autonómica con un proyecto político centrado en Aragón y los problemas reales que presenta y sostenido sobre cinco pilares que buscan "soluciones reales" para las cuestiones de la financiación, la seguridad, la sanidad, los servicios sociales y la vivienda.

De todos ellos, el problema de la escasez y coste de la vivienda condiciona la prestación de los servicios públicos e impide la llegada de guardias civiles --ha recordado que la provincia de Teruel es la única que no cuenta con un cuartel abierto por la noche--, de trabajadores a las estaciones de esquí y de profesionales de la sanidad. Por ello Izquierdo ha reclamado "soluciones de verdad" porque "no vale hacer viviendas que dentro de 20 años vayan a ser privadas, no es una buena idea".

El líder del PAR ha abogado por que la vivienda pública mantenga siempre su condición y ha rechazado el modelo por el que los inmuebles pasan a manos privadas tras un periodo de 75 años porque eso "pervierte" el sistema.

Y ha propuesto impulsar vivienda de alquiler asequible para el personal médico en las zonas rurales, siguiendo prácticas del pasado como la casa del maestro, la del agente forestal. "Antes un funcionario cuando iba al territorio tenía la oferta de una vivienda, y hoy un médico que va Albarracín o a Mora de Rubielos, ¿cómo va a encontrar una vivienda?", ha planteado.

En ese sentido, Izquierdo ha recordado su respaldo a la medida del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, de que los profesionales sanitarios adquieran la condición de funcionario tras prestar servicio en las zonas rurales durante tres años.

Pero los problemas de la atención sanitaria van más allá del presupuesto, según ha advertido Izquierdo. "No sólo con dinero se resuelven los problemas. Hoy hay mucho más dinero para la sanidad del que había hace dos años y sigue habiendo problemas. En las zonas rurales no hay médicos, no hay enfermeros, no hay enfermeras, y en las zonas urbanas crecen las listas de espera. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal", ha lamentado.

CERCANÍAS, EQUIDAD, HACIENDA FORAL Y RECHAZO DE MERCOSUR

Por ello ha instado a hacer "microcirugía" en la política hablando con la gente: "Tenemos que saber qué está pasando y por qué las listas de espera crecen mientras cada vez se invierte más".

Además, y en materia de comunicaciones, el candidato del PAR ha expuesto su proyecto para extender el servicio de cercanías para "vertebrar" el territorio: "Aragón hoy crece a dos velocidades. Zaragoza va a 120 kilómetros por hora y el resto de Aragón va a 60 kilómetros por hora", ha lamentado.

En ese sentido, ha propuesto que el servicio llegue a Huesca, a la provincia de Teruel e incluso a Calatayud: "Hasta 100 kilómetros es factible construir una línea de cercanías. Sevilla, que es una ciudad parecida a Zaragoza, tiene 12 líneas. Zaragoza tiene una y además funciona bastante mal", ha comparado.

Y en materia de servicios sociales, Izquierdo ha instado a hablar de "equidad" y no de "igualdad": "Nosotros no defendemos la igualdad, eso lo hace el presidente Azcón y que lo siga haciendo y así le va a Aragón, nosotros defendemos la equidad porque pensamos que hay que ayudar más al que más lo necesita y los territorios rurales necesitan más inversión que las zonas urbanas en algunas cuestiones determinadas.

Pero para todo ello, ha advertido, se hace necesario resolver la cuestión del modelo de financiación, cuestión en la que el PAR defiende que Aragón tiene derecho a una financiación singular: "Una hacienda foral, no como la de Cataluña", ha puntualizado Izquierdo.

"Queremos explorar esa vía porque pensamos que es imprescindible que Aragón salga del pelotón de los torpes", ha reivindicado.

Y, por último, Alberto Izquierdo ha mostrado su rechazo al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur: "Nos parece una barbaridad, un atropello, y nos gustaría que Abascal, en vez de hacer payasadas por los pueblos, explicase a los aragoneses, a los agricultores, por qué Meloni, su amiga, ha firmado el Tratado y, gracias a Vox, al PP y al PSOE, hoy los agricultores españoles son más pobres y los agricultores aragoneses van a tener más dificultades", ha concluido.