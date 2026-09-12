Javier Carbó (CHA) exige a Olloqui "una rectificación política" sobre el derribo de la térmica de Escucha (Teruel)

Archivo - El portavoz de CHA en las Comarcas Turolenses, Javier Carbó. - CHA - Archivo

TERUEL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha exigido este sábado al director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, "una rectificación política de inmediato" de la decisión de rechazar la protección de la antigua central térmica de Escucha (Teruel).

Si el Ejecutivo de Azcón mantiene esta decisión, CHA considera que se debería garantizar la protección de un elemento fundamental del patrimonio industrial de las Cuencas Mineras.

Javier Carbó ha señalado que "lo primero que tiene que hacer Olloqui es rectificar y asumir que esta decisión es un error. La central térmica de Escucha forma parte de la historia minera, industrial y energética de las Cuencas Mineras y de Aragón. Una vez derribada, esa parte de nuestra memoria desaparecerá para siempre".

El portavoz de CHA ha recordado, además, que el Ayuntamiento de Escucha no puede asumir en solitario el coste y la complejidad de conservar, rehabilitar y dar un nuevo uso a una instalación de estas dimensiones.

"No se puede trasladar toda la responsabilidad al municipio. Escucha necesita el apoyo económico y técnico de la Diputación de Teruel, del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España. Y hay que buscar también financiación europea vinculada a la transición de los territorios mineros, al patrimonio industrial, al turismo cultural y a la diversificación económica", ha considerado.

"El Gobierno de Aragón tiene que liderar esa búsqueda de soluciones y sentar en la misma mesa a todas las administraciones. La central puede convertirse en un recurso cultural, turístico, educativo y económico para las Cuencas Mineras, pero para ello hace falta inversión y un proyecto serio. Escucha no puede salvar sola un patrimonio que pertenece a toda la sociedad aragonesa", ha subrayado Carbó.

CHA ha reclamado, por tanto, "que el Gobierno de Aragón dé marcha atrás y adopte las medidas necesarias para impedir el derribo mientras se trabaja en una alternativa viable de conservación y nuevos usos". "Todavía están a tiempo de rectificar", ha concluido Javier Carbó.

La portavoz de CHA en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, Mary Carmen Bozal, presentará dos iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón "pidiendo explicaciones al Gobierno por esta decisión".