Javier Colás, ingeniero de telecomunicaciones: "Introducir la IA en una sanidad mal organizada no va a mejorar nada"

El profesor invitado del grado de Ingeniería Bio-Médica de la Universidad Pompeu Fabra ,Javier Colás, en el 38º Congreso Aragonés de Atención Primaria. - 38º CONGRESO ARAGONÉS DE ATENCIÓN PRIMARIA

ZARAGOZA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor del grado de Ingeniería Bio-Médica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Javier Colás ha defendido en el 38º Congreso Aragonés de Atención Primaria celebrado en Zaragoza que la Inteligencia Artificial "no solo facilitará un mejor diagnóstico y tratamiento, sino que, sobre todo, ayudará a atender a todos los pacientes en tiempo y forma", pero al mismo tiempo ha advertido de que "la IA en una sanidad mal organizada no va a mejorar nada".

Explicar "el verdadero papel de la Inteligencia Artificial" ha sido el objetivo de la conferencia 'IA en la consulta del primer nivel: herramientas, límites y futuro', con la que se ha clausurado el encuentro.

El ponente, ingeniero en telecomunicaciones y que también cursó estudios de Medicina, ha señalado que "el exceso de noticias sobre la IA en salud está provocando que los profesionales tengan una actitud entre temerosa e incrédula, entre pensar que va a sustituir a los médicos o que no sirve para nada".

Frente a estas visiones extremas, ha defendido "que el mayor impacto va a ser precisamente donde tenemos la mayor debilidad de la Atención Primaria: no llegar a tiempo para atender todas las demandas de la sociedad".

Así, ha resaltado que la principal capacidad de creación de valor de la IA en la Atención Primaria "no está en los juicios clínicos, sino precisamente donde hoy existen más dificultades, la organización y los problemas para cumplir con su trabajo por el importante crecimiento de la demanda".

Como ejemplo ha señalado la gestión de los cribados de prevención en cáncer, cuya problemática no está en la interpretación de las pruebas sino en los procesos de atención y comunicación en tiempo y forma con los pacientes.

INSTA A REFORMAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS AÑOS 80

Javier Colás ha señalado que las herramientas de la IA están ya disponibles, pero para que los médicos y ciudadanos puedan beneficiarse todavía es necesario transformar "una Administración que data de los años 80 y que está basada en modelos administrativos con poca capacidad de gestión".

De esta manera, considera preciso "superar barreras de organización, de responsabilidades, de empoderamiento de los agentes que si no se resuelven, dificultan extraer de la IA todas sus posibilidades".

En este proceso, ha señalado que "en Aragón ya hay muy buenas iniciativas y mucho interés en empezar a trabajar; falta continuar con estos pasos, pero creo que nuestros responsables lo saben y trabajan en este sentido".

Por otra parte, Colás ha señalado que el uso de la IA cuenta con tres tipos de limitaciones: la calidad de los datos, la capacidad de proceso y también el consumo de energía que la IA requiere, por lo que "a mí, que llevo 45 años trabajando en esto, me hace pensar que el crecimiento tan importante que hemos tenido hasta ahora no va a continuar de la misma manera".

Como conclusión, Javier Colás ha subrayado que la Inteligencia Artificial "no va a sustituir a nadie, pero va a crear más valor en el trabajo del profesional, y si no sabemos utilizarla nos quedaremos obsoletos, como con cualquier otra tecnología".

El 38º Congreso Aragonés de Atención Primaria, organizado por los sindicatos médicos FASAMET y CESM Aragón, se desarrolla en Zaragoza desde el pasado jueves y será clausurado este sábado. Se trata de una de las citas más veteranas e importantes del sector en toda España.