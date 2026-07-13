Javier Samper gana el V Premio de Cómic Santa Isabel de Portugal de la DPZ, con 'Ulises Peirón y el plagio del homenaje'. - DPZ

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Javier Samper ha sido el ganador de la quinta edición del Premio de Cómic Santa Isabel de Portugal de la Diputación de Zaragoza por su obra 'Ulises Peirón y el plagio del homenaje' .

El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra así como su presentación en público en un acto organizado por la institución provincial.

El objetivo del premio Santa Isabel de Cómic de la Diputación de Zaragoza es apoyar al sector y reconocer el trabajo que conlleva la creación de estas publicaciones para los dibujantes, guionistas e ilustradores de la comunidad autónoma aragonesa.

El jurado del premio este año estaba compuesto por la ilustradora y dibujante de cómics, Violeta Latorre; el coordinador del grado de ilustración, animación y cómic en la Escuela de Arte de Zaragoza, Ernesto Navarro; y el dibujante de cómics, ilustrador y humorista gráfico, Jose Antonio Bernal.

Sobre la obra ganadora, el jurado ha valorado el proyecto como un cómic fresco y dinámico, con un diseño de personajes atractivo, donde destacan la expresividad de los mismos, con una calidad técnica y nivel de dibujo destacable.

Además, el jurado resalta del proyecto la sátira y el humor con referencias literarias y al cómic clásico.

EL CÓMIC GANADOR, 'ULISES PEIRÓN Y EL PLAGIO DEL HOMENAJE'

Ulises Peirón ha resuelto, gracias a sus dotes deductivas, los casos más increíbles e inverosímiles. Pero nunca se ha enfrentado a un misterio como éste: ¿quién acabó con Cardelino, la estrella de los tebeos de la editorial Gatera? ¿Cómo podrá la lógica y la razón desenredar este lío en un mundo en el que el absurdo aparece a la vuelta de cualquier esquina?

El cómic es un homenaje a los tebeos españoles más populares --la escuela Bruguera-- enfrentándolos a las historias de detectives clásicas en la línea de Agatha Christie, sin esquivar algunas de sus sombras --las condiciones de sus autores y la sobreexplotación de los personajes de éxito--, pero también reclamando su vigencia y genialidad.

JAVIER SAMPER SÁNCHEZ

Nacido en Zaragoza en 1973, ciudad donde reside y desarrolla su actividad, Javier Samper cuenta con una dilatada experiencia en el sector educativo. Durante los últimos quince años ha ejercido como maestro de Educación Infantil y Primaria en el CRA del Ebro, ubicado en la localidad de Gelsa, donde ha dejado una profunda huella en la formación de diversas generaciones de alumnos.

Su perfil profesional destaca por una formación versátil. Cursó estudios de Diseño Gráfico e Ilustración en la Escuela de Arte de Zaragoza, una faceta artística que ha mantenido viva a lo largo de su carrera a través de la creación y desarrollo de proyectos de historieta y narrativa gráfica.

Asimismo, su riguroso interés por el pasado y el patrimonio lo ha llevado a especializarse en el ámbito de las humanidades, cursando actualmente el Grado en Geografía e Historia a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con una especial inclinación hacia la historia de Aragón y la Antigüedad clásica grecorromana.

Como apasionado y estudioso del cómic, combina su labor docente con la investigación histórica y la ilustración, consolidando un perfil donde la pedagogía, el arte y el conocimiento del pasado se dan la mano. Este galardón viene a refrendar el valor de una trayectoria marcada por la constancia, la creatividad y la vocación de servicio público.