Jesús Morales y María Ariño, designados portavoces adjuntos del PSOE en las Cortes de Aragón

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón se ha reunido para analizar la actualidad política aragonesa y se ha designado como portavoces adjuntos a Jesús Morales y María Ariño.

Este encuentro es previo al que mantendrá la portavoz, Pilar Alegría, este jueves con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en la ronda de contactos que mantiene para la investidura del próximo jefe del Ejecutivo autonómico.

La portavoz, Pilar Alegría, ha defendido que la acción parlamentaria del PSOE va a fundamentarse en la escucha activa de las necesidades de los y las aragonesas, en ser su voz en las Cortes de Aragón y en vigilar "que la acción del gobierno aragonés redunde en beneficio de todas y todos los aragoneses, no solo de unos pocos y en la defensa de los servicios públicos".

Tanto Jesús Morales como María Ariño se estrenan como parlamentarios autonómicos, si bien los dos son alcaldes de Quinto (Zaragoza) y de Más de las Matas (Teruel), respectivamente.

"Estamos muy acostumbrados a escuchar a nuestros vecinos y vecinas y esta escucha activa es la que también ahora vamos a trasladar a las Cortes de Aragón", han explicado.

"Los socialistas somos la alternativa a la inestabilidad y la paralización que Azcón ha provocado; su capricho de adelantar elecciones en Aragón ha llevado a una parálisis de la gestión autonómica y además siguen las protestas y las manifestaciones de los servicios públicos como la educación", ha dicho Morales.

Por su parte, María Ariño ha reivindicado "la obligación de la política para atender las necesidades de la ciudadanía". "Esta labor de escucha, de atención, de empatía y de altavoz de las personas es fundamental; frente a un gobierno de Azcón que mira a otro lado, nuestro compromiso es apoyarles y canalizar sus demandas", ha dicho.