Jorge Azcón cree que el PSOE "tiene que ir a una refundación" tras los casos de corrupción y acoso a mujeres

ZARAGOZA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha opinado que el PSOE "tiene que ir a una refundación" tras los casos de corrupción y acoso a mujeres en el seno del partido. "Es imposible que nadie con sentido común confíe en el Partido Socialista de Pedro Sánchez", ha considerado.

Azcón se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de una rueda de prensa en la que ha anunciado que los aragoneses están llamados a las urnas el próximo 8 de febrero.

"Todo lo que estamos conociendo, cada noticia de corrupción y de lo que el PSOE hace con las mujeres cuando creen que no les ven lleva a una única conclusión: Tiene que ir a una refundación", ha afirmado, para añadir que "es imposible que nadie con sentido común confíe en el Partido Socialista de Pedro Sánchez".

Ha reconocido que hay socialdemócratas "que creen en los valores y en las ideas de lo que pudo ser el Partido Socialista, pero hoy este partido lo único que hace es pensar en sus intereses, en sus problemas y en seguir robando en el Gobierno de España".

"DESOLADOR"

Asimismo, ha calificado de "desolador" que un expresidente del Ejecutivo central, en referencia al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, "se sirva del padrinazgo que ejerce sobre el actual presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- para lucrarse, personalmente, reuniéndose con una compañía rescatada con el dinero de todos".

"Lo único que sabemos es que se reúnen en montes sin cobertura y que esa empresa contrata a las hijas del expresidente Zapatero", ha lamentado Azcón, al hilo de las informaciones publicadas este lunes por 'El Debate' y 'El Confidencial'.

El primero de estos medios de comunicación desvela que "Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía"; mientras que el segundo apunta que "los investigadores detectaron que el hombre de Zapatero borró mensajes y correos antes de su detención".