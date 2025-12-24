Jorge Azcón, sobre el reconocimiento del Gobierno a Eiroa y Lanzuela: "Me produce emoción este merecidísimo galardón"

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que la concesión de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a título póstumo a los dos expresidentes de la comunidad autónoma, Emilio Eiroa (PAR) y Santiago Lanzuela (PP), le produce "gran emoción".

Azcón ha escrito un mensaje en su perfil de 'X' este miércoles, recogido por Europa Press, en el que ha afirmado: "Me produce emoción este merecidísimo galardón a dos presidentes de la Comunidad Autónoma".

Ha reconocido que es "un auténtico orgullo suceder en el cargo a personas de esta valía que honraron a nuestra historia reciente con un servicio intachable a los aragoneses".

"Aragón lo construimos entre todos desde la convivencia democrática, la centralidad y la altura de miras", ha apostillado el presidente del Gobierno autonómico.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado esta concesión, que aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, 24 de diciembre.

La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, la máxima distinción que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.