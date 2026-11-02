Jorge Azcón señala que "se necesita que se hable más de Teruel en el Congreso y el Senado"

TERUEL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que en el Congreso de los Diputados y en el Senado, durante los próximos años se necesita que se hable más de Teruel, "necesitamos que nuestros representantes tengan una voz que se escuche porque en la actualidad sabemos que el Gobierno de España ha estado más dedicado a mantenerse única y exclusivamente en el poder que a solucionar los problemas de los turolenses".

Azcón ha intervenido en el acto de presentación de los candidatos del PP por Teruel en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Alberto Herrero Bono lidera la candidatura al Congreso por esta provincia, seguido de Raquel Clemente Muñoz y Mario Latorre Ros. La número uno Senado es Emma Buj y le siguen Carlos Boné Amela y Celia Durbán Solaz.

Azcón ha explicado que "durante esta campaña electoral, casi todos los partidos hablarán de infraestructuras ferroviarias o de carreteras, hablarán de las fronteras, hablarán de Ceuta, hablarán de corrupción, hablarán de vivienda, pero quiero pedirles a los candidatos del Partido Popular que hablen de Teruel y de los problemas de Teruel". En este sentido, ha puesto el foco en la despoblación para que sea uno de los criterios que se asuma dentro del sistema de financiación, de las ayudas al funcionamiento, de infraestructuras y del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Además, ha destacado que es importante que a realidad de Teruel se conozca en el Congreso y el Senado porque, de lo contrario, "ocurren cosas como las que ocurren ahora, que Cataluña cuando se reparten los fondos destinados a paliar los problemas de despoblación recibe más dinero la provincia de Teruel. Esto es perfectamente comprensible porque lo que le interesa al Gobierno de España son los votos, no problemas reales de la gente".

El líder de los populares aragoneses ha remarcado el valor que tiene que los candidatos del PP por la circunscripción de Teruel sean alcaldes. "Ser alcaldes significa tener experiencia, haberse dedicado a solucionar problemas de los vecinos, y estas elecciones van de eso. Van de quién tiene experiencia a la hora de gestionar, quién se dedica a solucionar problemas o quién se dedica a colgar vídeos en TikTok o en las redes sociales".

Ha proseguido diciendo que "no es una casualidad que los candidatos del Partido Popular por la provincia de Teruel sean alcaldes y alcaldesas. Gente con experiencia contrastada, acreditada, que han tenido el respaldo de sus vecinos más directos porque saben que cuando llega el momento de la verdad están ahí. Están ahí solucionando los problemas de sus municipios, solucionando los problemas de sus ciudades. Y algo que me parece especialmente importante, conocen Teruel, defienden Teruel, son de Teruel".

Azcón ha asegurado que "queremos que se hable de más cosas, del nudo mudéjar, que es un fracaso estrepitoso en la política industrial, en la política de creación de empleo en la provincia de Teruel. Es realmente difícil de explicar que después de años del cierre la central térmica de Andorra no haya un proyecto alternativo".

También ha referido que el "agravio" que Teruel recibe con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo tiene una explicación. "Y estos días podemos leer y ver cuál es la explicación. Los mismos responsables del Ministerio de Transportes que diseñaron el actual corredor, en concreto el tramo que va desde Teruel hasta Sagunto, son los que han estado al frente de los dos accidentes más graves en historia del AVE en España".

Ha asegurado que "sólo un gobierno del Partido Popular va a escuchar una reivindicación tan justa, como la inversión en la infraestructura ferroviaria que necesita Teruel, para poder ser competitivos y que nuestras industrias, nuestras plataformas logísticas puedan aprovecharlo".

"Lo que queremos es que las decisiones que tiene que tomar Teruel hoy en infraestructuras, en financiación, en despoblación sean las que tome un gobierno sensato, responsable, con profesionales, con gente que entienda de lo que habla. En esta campaña electoral hay algunos que quieren que vaya de la fuerza del amor. Nosotros queremos que vaya de la fuerza de los hechos".

Azcón ha enfatizado que quieren decirles a los turolenses "que obras son amores y no buenas razones. Si hay una ciudad en España que entiende del amor, es Teruel. Entiende del buen amor, del amor de los Amantes,no del amor del Partido Socialista en el Parador de Teruel. Por eso, frente al TikTok, frente a las redes sociales, frente a los bailes y las risas, lo que queremos es hablarles a los turolenses en serio. Su futuro importa y en quién pongan ese futuro en las manos es importantísimo".

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS

Jorge Azcón también ha tenido un recuerdo para todas y cada una de las víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). "Ya han concluido los tres días de luto, pero todavía quedan víctimas que no han sido identificadas", y ha dedicado unas palabras a Fátima Báñez. "No solamente era una mujer brillante, sino que Fátima era fundamentalmente una servidora pública. La familia del Partido Popular, como también su familia en la Fundación CEOE y, por supuesto, su verdadera familia estamos tremendamente apenados, tremendamente tristes, con un dolor infinito. Ha sido una de las 69 víctimas y todas y cada una de ellas merecen el respeto, merecen responsabilidades y que el Gobierno de España pida perdón".

Ha afirmado que desconoce si el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a dimitir o no va a dimitir. "Una vez más, Pedro Sánchez va a utilizar la dimisión del ministro Puente con el cálculo político, con la calculadora electoral en la mano. Posiblemente, mientras el todavía ministro le sirva a Sánchez de parapeto electoral, no dimita. A mí lo que me parece realmente importante es que sean las urnas las que les enseñen el camino hacia la salida".

Finalmente, ha apuntado que "tiene que ser el voto de los turolenses y de todos los españoles, el que de verdad dirima las responsabilidades tan graves que tiene el accidente ferroviario de Toledo".

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA PROVINCIA

El cabeza de lista al Congreso, Alberto Herrero, ha afirmado que "pase lo que pase en las próximas elecciones del 29 de noviembre vamos a seguir estando, no nos vamos a ir, vamos para seguir defendiendo los intereses de la provincia de Teruel, los intereses de los 236 municipios de la provincia".

En esta campaña "vamos a ir puerta a puerta, municipio por municipio, y vamos a escuchar a la gente y a explicarles punto por punto todos los puntos del programa que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular vamos a presentar para la reconstrucción de este gran país que se llama España. España, como digo, necesita un cambio de rumbo y un nuevo gobierno que de verdad gestione. Y que gestione con rigurosidad, que gestione con transparencia, que gestione sobre todo con profesionalidad".

Por su parte, Emma Buj, que encabeza la candidatura al Senado, ha trasladado que "queremos conseguir un gobierno que ponga a Teruel en el mapa y que la saque del olvido al que Pedro Sánchez la ha sometido".

Ha definido la candidatura del PP como una candidatura que "aúna experiencia y juventud, trazabilidad y gestión", y desea llevar a Madrid la visión del mundo rural.