"Jorge murió feliz, haciendo lo que le gustaba, con Natalia, su amor, tan amante de la montaña y el deporte como él"

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La madre de Jorge García-Dihinx y los padres de Natalia Román López, han recogido la Medalla al Mérito Deportivo 2026, que el Gobierno de Aragón les ha concedido a título póstumo. Los dos montañeros fallecieron en un alud en Panticosa el 29 de diciembre de 2025. Pilar Villanova, madre de Jorge, ha afirmado "Pienso que murió feliz, haciendo lo que le gustaba, con Natalia, su amor, otra persona maravillosa, tan amante de la montaña y el deporte como él".

Esta distinción, a título póstumo, que se ha entregado este 23 de Abril, coincidiendo con el Día de Aragón, reconoce a la trayectoria Jorge García-Dinhinx como deportista y divulgador, su impulso a la práctica segura de los deportes de montaña y su contribución al fomento de hábitos de vida saludables.

Su madre ha explicado que "Jorge era un hombre bueno, alegre, íntegro, positivo, entusiasta y amante de la vida. Todo el que lo conocía lo sabe. Siempre intentó y logró hacernos felices a todos, a su familia, a sus compañeros, a sus amigos y a todo el que se cruzaba en su camino". Su madre ha añadido que "le encantaba la pediatría, la fotografía, pero su pasión era la montaña".

"Jorge en su blog, además de explicar el tiempo en la montaña, aconsejaba sobre los riesgos que se podían encontrar, entre ellos el peligro de los aludes, y todo muy documentado y perfectamente explicado. Sabía lo importante que era ir bien preparado, no dejaba nada al azar. Parece increíble que a él, tan cuidadoso y tan experto, pudiese ocurrirle algo así. Y es que en la montaña ya se sabe que el riesgo cero no existe".

Pilar Villanova ha apostillado: "Pienso que murió feliz, con Natalia, su amor, otra persona maravillosa, tan amante de la montaña y el deporte como él, y en el Pirineo aragonés que tanto amaban. Pero soy su madre, y su pérdida, como pueden suponer, me destroza el alma".

"Jorge también querría que recordase a su padre, otra bellísima persona. Él estaba muy orgulloso de Jorge y agradecería este reconocimiento", ha añadido.

La Medalla al Mérito Deportivo de Aragón, a título póstumo Natalia Román López, se le ha concedido en atención a su trayectoria deportiva de alto nivel en carreras de alta montaña, su ejemplo de esfuerzo y superación y su contribución a la visibilización y estímulo de la práctica deportiva en Aragón. Sus padres Juan José Román y Pilar López han recogido también el galardón de manos del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón.

Juan José Román, padre de la distinguida con la medalla al mérito deportivo ha dicho que "este reconocimiento a nuestra hija nos enorgullece y nos saca una sonrisa. El deporte de montaña era la gran pasión de Natalia, era su vida. Recordamos todas las carreras que hizo, algunas haciendo podio".

"Yo a veces les ayudaba en los habituallamientos para darles ánimo, aunque no lo necesitaban. Soy su padre y no soy objetivo, pero os digo que Natalia era muy fuerte, una luchadora siempre positiva. Esquió, subió montañas, corrió por los valles, aquí en los Pirineos y en Suiza, su segunda tierra. También fuera, en Nepal, en Noruega y en Canadá".

Con Jorge "hicieron un gran equipo, pareja, y se convirtieron en compañeros de vida. Pocos podían seguir su ritmo. Agradecemos que lo reconozcáis como ejemplo de compromiso, esfuerzo, humildad y profundo respeto por la naturaleza. Gracias a todos por recordar a Jorge y a nuestra hija Natalia. Un saludo de Jorge y Natalia".

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha puesto de manifiesto que Jorge y Natalia son "dos figuras que, desde su pasión y dedicación, representaron los valores del deporte y el espíritu de nuestra comunidad. Y, con estas medallas, queremos que su legado, su mensaje y su pasión por Aragón y sus montañas estén siempre presentes y a la altura que ambos merecen".