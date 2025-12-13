La jornada 'De la idea a la acción' reúne a agentes del ecosistema emprendedor en Zaragoza

La jornada se celebrará en el Instituto Tecnológico de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El evento se celebra el 16 de diciembre en el ITA y servirá para dar detalles del hackathon 2026 y de la final del concurso INNOVAFEST 25 ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo 16 de diciembre de 2025, de 16.00 a 20.00 horas, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) celebrará en su sede del Digital Imagination Center (DIC) de Zaragoza la jornada "De la idea a la acción", una iniciativa concebida para impulsar la transformación de ideas innovadoras en proyectos reales.

La jornada servirá para dar detalles de dos iniciativas clave: la presentación del hackathon 2026, "Hacking the Future: el futuro se construye desde Aragón", y la final del concurso INNOVAFEST 2025. A su vez, busca ofrecer un espacio de interacción, reflexión y networking entre emprendedores, empresas tecnológicas, instituciones académicas y autoridades.

Para el ITA, esta jornada representa una apuesta clara por fomentar la innovación abierta, incentivar el emprendimiento tecnológico y acercar al tejido productivo aragonés a nuevas oportunidades de desarrollo. También actúa como puente entre talento, instituciones y empresas, contribuyendo a consolidar un ecosistema donde las ideas puedan transformarse en proyectos con impacto real.

Representa una oportunidad especialmente valiosa para emprendedores, start-ups, investigadores, responsables de innovación corporativa y estudiantes interesados en tecnología, innovación y desarrollo empresarial.

La agenda establece que la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y la directora general del ITA, Esther Borao, darán la bienvenida institucional a los asistentes a las 16.00 horas y, media hora después, representantes de instituciones como Microsoft, Tecnara, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza expondrán los detalles principales del hackathon 'Hacking the Future: el futuro se construye desde Aragón'.

A las 16.50 horas darán comienzo las presentaciones breves y persuasivas --los 'pitches'-- de los proyectos finalistas de INNOVAFEST 2025.

Avanzada la tarde, sobre las 18.10 horas, se celebrará una Mesa redonda titulada 'Cómo acelerar el viaje de una idea hacia la realidad', moderada por Ana Liesa (Microsoft), con profesionales del sector tecnológico y empresarial.

Y a partir de las 18.40 horas se darán a conocer los ganadores y se procederá a la entrega de premios de INNOVAFEST.

Y luego, a las 18.50 horas -habrá un espacio de 'networking' para compartir ideas, contactos y posibles colaboraciones.

La jornada es presencial y gratuita; quienes deseen asistir pueden inscribirse a través del formulario. Es una actuación cofinanciada al amparo del Convenio Retech Emprendimiento- FABLAB: en un 75% por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE- NextgenerationEU.