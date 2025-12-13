Jornada de vacunación en el Hospital Nuestra Señora de Gracia: Aragón se acerca a la cobertura objetivo, pero quiere más

Jornada De Vacunación Sin Cita Para Gripe Y COVID En El Hospital Nuestra Señora De Gracia De Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aragoneses han vuelto a responder a la nueva convocatoria extraordinaria de vacunación sin cita frente a la gripe y la covid que acoge este sábado, 13 de diciembre, el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, que dispone de más de 3.000 vacunas para administrarlas hasta las 19.00 horas a aquellas personas que dispongan de la tarjeta sanitaria en todo Aragón. Una nueva cita que contribuirá a seguir mejorando las tasas de población vacunada por grupos de edad, ya próximas a los objetivos marcados por el Salud.

La jornada llega con toda la Comunidad en nivel 2 de riesgo por gripe y a pocos días de las celebraciones navideñas y las reuniones sociales y familiares que conllevan, por lo que la directora del Área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), María Teresa Clares, ha instado a participar a los ciudadanos, "especialmente para proteger a la población más vulnerable, como son las personas mayores, y evitar así las manifestaciones graves de la enfermedad, que pueden derivar en complicaciones y en hospitalización, también en el caso de los menores de edad", ha subrayado.

En esta ocasión, pueden participar los menores de edad de entre 6 meses y 17 años en el caso de la vacuna frente a la gripe, independientemente de si forman o no parte de alguno de los grupos diana, ya que para ellos está abierta la vacunación desde el pasado 4 de diciembre.

De hecho, la aplicación Salud Informa tiene fijado un aviso por el que avisa de que a partir de este próximo lunes 15 de diciembre se amplía la vacunación de gripe a toda la población, mientras la vacunación de gripe se mantiene para mayores de 70 años y grupos de riesgo.

"La gripe no es un catarrico, que se dice a veces. Puede ser muy grave y provocar hospitalizaciones, incluso en algunos casos puede llegar a ser letal. Por eso es importantísimo vacunarse", ha advertido Clares. Un aviso también dirigido a los padres de niños: "En su caso que parece que también es un catarrillo no es así, es una falsa creencia. Pueden tener también complicaciones y también pueden llegar a ingresar por gripe".

Por este motivo, este sábado, se han creado tres circuitos diferenciados, uno para los menores de edad, donde también se pueden vacunar los padres que les acompañan, uno segundo para las personas que solo se han de vacunar de gripe y el tercero para los que lo hacen de gripe y covid.

TASAS DE COBERTURA

Los mensajes de advertencia parecen estar dando resultado a tenor de los índices de vacunación, que ya se sitúan según ha detallado Clares en un 70% de la población mayor de 80 años ya vacunada frente a la gripe, un 50% en el caso de los mayores de 60 años y más de un 40% en el caso de los niños. Porcentajes que se sitúan ya cerca de las tasas buscadas a estas alturas del año, "pero queremos mejorarlas", ha apuntado la directora del Área de Enfermería del Salud. En el caso de la covid, ese porcentaje de la población diana ya vacunada se sitúa en el 50%, "mucho más de lo esperado", según ha valorado.

Para atender a estos puntos de vacunación, se cuenta con un equipo formado por 15 enfermeros, dos celadores y tres personas encargadas de la coordinación.

Un dispositivo para el que han sobrado voluntarios, según ha destacado la directora del Área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), María Teresa Clares, quien ha explicado que en estas primeras horas, la jornada "está yendo muy bien". "No para de llegar gente, pero sin aglomeraciones, y los tres circuitos que hemos creado están favoreciendo que el proceso de vacunación sea más ágil para la población", ha comentado.

La directora del Área de Enfermería del SALUD ha agradecido la disponibilidad de los profesionales que hacen posible esta jornada de vacunación sin cita, así como la colaboración del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

Las jornadas de vacunación sin cita, iniciadas el año pasado en Aragón, pretenden facilitar que la población pueda vacunarse de forma más fácil y así mejorar el acceso a la inmunización, especialmente en momentos de elevada circulación de virus respiratorios.

INCIDENCIA

La incidencia de la gripe en Aragón se sitúa en 325,1 casos por 100.000 habitantes. Por provincias, en Zaragoza está en 384,6 casos por 100.000; en Huesca, en 199; y en Teruel en 108,2 por 100.000 habitantes. El umbral epidémico está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes en esta Comunidad Autónoma.

Las tres provincias aragonesas se encuentran en nivel de riesgo 2 en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón.

Esto supone reforzar las medidas de prevención frente a la gripe, con especial énfasis en la vacunación, la higiene de manos, la ventilación de espacios interiores, la protección de las personas más vulnerables y el uso de mascarilla conforme a las indicaciones de Salud Pública.

Asimismo, se aplica la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, publicada en el Boletín Oficial de Aragón del 26 de noviembre de 2025, que regula las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en los distintos ámbitos asistenciales y sociosanitarios.

Esta orden contempla la posible obligatoriedad del uso de la mascarilla a los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía, como medida de autoprotección y para evitar contagios, si la dirección de estos centros así lo considera.

Esta decisión se ha de tomar teniendo en cuenta la evaluación de riesgo, el plan específico de actuación o el plan de contingencia de estos establecimientos y centros. Además, la orden establece la máxima recomendación de uso de mascarilla por parte de estos profesionales.

Asimismo, se considera altamente recomendable el uso de la mascarilla al resto de profesionales de estos centros en el ejercicio de cualquier otra actividad que no suponga atención directa a la ciudadanía y se desarrolle en esos centros, así como a pacientes y usuarios.

También es altamente recomendable el uso de mascarilla para la ciudadanía, como medida de protección, en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, así como en espacios interiores con aglomeraciones de personas. Se recuerda que no está recomendado el uso de mascarilla en menores de 6 años de edad.