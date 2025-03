Unas jornadas abordan en Huesca los mitos y realidades en torno a la fertilidad y la infertilidad

HUESCA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas jornadas abordarán, los próximos 4 y 5 de abril en Berkana Espacio Activo de Huesca --calle Camila Gracia, 1-- diferentes mitos sobre la fertilidad y la infertilidad, como la influencia de lo que se come en la busca de un embarazo, si hay alguna forma de mejorar la fertilidad, el papel de la salud mental de las mujeres durante este proceso o la presión social en torno a la maternidad.

Las jornadas, organizadas por Berkana, están dirigidas a familias y mujeres que se encuentran en su camino hacia la maternidad y a profesionales sanitarios que estén interesados en la temática.

"La fertilidad y la reproducción sigue siendo, por mucho que se sepa hoy en día, un 'misterio'. La ciencia actual no lo sabe todo", ha afirmado la psiquiatra Ana González, una de las ponentes que participará en las jornadas para hablar de salud mental perinatal.

Entre esos mitos que se entremezclan con las realidades y forman parte de las narrativas en torno a la fertilidad y la reproducción está "cuando a una mujer que lo desea y lo busca no se queda embarazada, le suelen decir que 'si te relajas, lo conseguirás', lo cual genera mucha culpa en algunas mujeres que no consiguen 'relajarse", ha añadido González.

AGENDAR LOS DESEOS

Por su parte, la sexóloga Minerva Galed impartirá la ponencia 'Deseos agendados', en la que abundará sobre cómo los cuatro ejes sobre los que se asientan las jornadas --mitos, realidades, ciencias y emociones-- inciden de manera transversal en la fertilidad y la infertilidad.

"Tiene que ver con los mitos porque aún es demasiado frecuente vivir nuestra sexualidad a través de falsas creencias muy arraigadas", ha señalado, a la vez que ha insistido en que no es necesario "mirar mucho más allá de las muy diversas y siempre diferentes formas en las que vivimos los deseos, las relaciones o los placeres para desmontar estos mitos".

En cuanto a la ciencia, ha indicado que es "donde nos vamos a apoyar para acompañar las dificultades que puedan surgir", lo que atañe también a las emociones, "siempre presentes y tan centrales en nuestras relaciones y experiencias eróticas".

Galed utilizará el oxímoron que da título a su ponencia --'Deseos agendados'-- para identificar cómo afecta al placer y la satisfacción en la pareja cuando se prioriza la búsqueda de la concepción. "Cuando lo prioritario es la búsqueda de concepción y los deseos quedan relegados a un segundo plano, es casi inevitable que el acceso al placer y la satisfacción se vean afectados", ha apuntado la sexóloga.

UNA APROXIMACIÓN INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINAR

Las I Jornadas sobre Fertilidad e Infertilidad contarán con profesionales de distintas disciplinas, muchas de ellas ejerciendo en la capital y la provincia altoaragonesa, han destacado las responsables de Berkana, Diana Moreu y Estela Peñaranda.

Un ejemplo es el bloque dedicado a la Fertilidad funcional, protagonizado por la psiquiatra Ana González, la nutricionista Loreto Medinaveitia y la entrenadora deportiva especialista en mujer Violeta Gil, quienes expondrán cómo optimizar la capacidad de las personas para concebir y tener un embarazo saludable, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la influencia de la nutrición, el ejercicio físico y la salud mental en la fertilidad.

González ha recordado que "uno de los factores que se sabe que más influyen en la salud mental en esta etapa es el apoyo y sostén que la mujer recibe, tanto de la pareja como de la familia, social y de los profesionales de la salud". "El apoyo es un factor sobre el que se puede intervenir, así que hay que tomar conciencia y sensibilizar acerca de la importancia del mismo", ha agregado.

En este sentido, ha insistido en que el proceso de búsqueda de un embarazo va a ser diferente para cada mujer: "no todas van a necesitar lo mismo, pero todas necesitan una mirada de escucha, de no juicio, de sostén, apoyo y acompañamiento desde relaciones igualitarias y no "paternalistas".

Gil discernirá si el deporte es "un aliado o un enemigo para la salud hormonal de las mujeres" y Medinaveitia aproximará a las y los asistentes factores clave en la alimentación cuando se quiere optimizar la fertilidad.

"CUANDO EL EMBARAZO NO LLEGA"

Por otro lado, intervendrá también la psicóloga perinatal Ana López, quien aportará respuestas sobre cómo gestionar la presión social que sienten las mujeres en torno a la maternidad, mientras que otra psicóloga, Lucía Rodríguez, hablará de "la espera cuando el embarazo no llega".

Por su parte, el ginecólogo Dani Rando tratará los factores y enfermedades que afectan a la fertilidad y el concepto de reserva ovárica, mientras que la embrióloga Alejandra Fernández se ocupará de dar una visión global sobre la reproducción asistida como una de las opciones cuando el embarazo no llega.

El ciclo menstrual y la mejora de la fertilidad será abordado desde la fisioterapia,, las técnicas osteopáticas y la psiconeuroinmunología, de la mano de Teresa García, fisioterapeuta y osteopata.

TALLERES PRÁCTICOS

Las jornadas también incluyen cuatro talleres prácticos "diseñados para todos los perfiles se enfocarán en la expresión y la conexión con nuestros cuerpos", han añadido las responsables de Berkana.

La ilustradora y dibujantes de cómics Mamen Moreu, dirigirá el taller 'Maternidades Dibujadas', en el que ayudará a las asistentes a contar con imágenes su experiencia con la maternidad y explorar "el autoconocimiento a través de las imágenes".

Por su parte, Sofía Lázaro, de Terra Conta, impartirá un taller de escritura creativa para conectar con los deseos y manifestar las necesidades.

'La Autorregulación emocional a través del Mindfulness y la conciencia corpora'l es el título que lleva el taller que impartirá la psicóloga Belén Usieto, mientras que la médicoa integrativa Beatriz Galve propondrá 'Reconecta con el poder de tu útero. Sanación en movimiento'.

Además, durante las jornadas, se reservarán momentos para la puesta en común de testimonios y experiencias en primera persona, y se clausurará con un espacio de micro abierto para las personas asistentes a las jornadas.

Para poder asistir se requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del siguiente link, donde se encuentra la programación y el coste de las inscripciones --'https://berkfisio.github.io/FORMULARIO/'--.