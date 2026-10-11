Las Jornadas Micológicas de Binéfar (Huesca) exponen 224 especies de hongos del Alto Aragón

Jornadas Micológicas de Binéfar. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

HUESCA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) se convierte hasta este martes 13 en un museo sobre las setas en el que se podrán admirar hasta 224 especies de hongos recogidos en varias zonas de la provincia y también en la sierra de San Quílez, donde brota una rara especie que se sólo se puede encontrar en quince zonas de la península ibérica, la Battarrea phaloides.

El Grupo Micológico de Binéfar junto a la Concejalía de Medio Ambiente organizan durante el puente del Pilar la XXV edición de las Jornadas Micológicas que este mediodía ha tenido uno de los puntos álgidos con la inauguración de la exposición, la entrega de premios del concurso escolar de dibujo y el reparto del sabroso arroz con setas.

La salida al monte ayer de los socios del Grupo Micológico de Binéfar fue fructífera al conseguir recoger 160 variedades distintas en un año climatológicamente adverso para el florecimiento de estos hongos debido a las escasas lluvias. A ellas, hay que sumar las especies que brotan en ramas y las setas liofilizadas por el Grupo Micológico que se exponen cada edición, para alcanzar las 224 varidades.

"El año pintaba mal porque ha llovido poco y tarde y no esperábamos conseguir tantas variedades. Estamos contentos por la muestra que pretenden fomentar el amor a las setas porque con ello fomentas el respeto a la naturaleza", ha indicado el presidente del Grupo Micológico, Miguel Miret.

Entre las variedades expuestas, se presentan setas comestibles y tóxicas, y otras que se pueden ver en Binéfar, en la sierra de San Quílez.

La venenosa Amanita Muscaria, el popular rebollón (Lacatius salmonicolor), la sabrosas Ceps o Boletus Edulis, la Aleuria aurantia, la Helvella crispa, scutellinia umbrorum, la Calocera cornea, que nace en las ramas del árbol, la gigantesca Pisolithus arhizus o la Tapinella atrotomentosa, entre otras especies reúne esta muestra que desde su inauguración ha contado con numerosos visitantes. En el exterior de la Sala de Exposiciones, los más pequeños pueden jugar con los talleres y juegos infantiles.

Los niños también han sido protagonistas este mediodía con la entrega de premios del concurso escolar de dibujo y en el que han participado 695 originales presentados por los colegios de Binéfar y de la comarca.

Después ha llegado el momento más sabroso, el reparto del tradicional arroz con setas, acompañado por vino, en la plaza España, donde también se han mostrado en paneles interpretativos, algunas de las variedades que se pueden encontrar en la sierra de San Quílez.

Las jornadas continúan en la mañana del lunes 12 con talleres infantiles mientras que a las 19.00 horas se ha impartido la charla 'Setas de Cardo: ciencia, innovación y cultivo' a cargo de la biotecnóloga por la Universidad de Barcelona Idoia Remón, que ha conseguido reproducir el himenio de esta especie, la parte donde se encuentran las estructuras que producen y liberan las esporas. Las Jornadas Micológicas cuenta con la colaboración de las empresas locales Arroz del Somontano, Pinturas Lepanto y Mister Plat.