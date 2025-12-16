José Antonio Alentá asume la secretaría territorial de UGT en Huesca para recuperar presencia institucial

El secretario general de UGT en la provincia de Huesca, José Antonio Alentá. - UGT ARAGÓN

HUESCA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Alentá ha sido elegido secretario territorial de UGT Aragón en la provincia Huesca, con el apoyo del cien por cien de los votos emitidos en el comité regional de la organización. Alentá asume este cargo con el cometido de recuperar la presencia institucional en toda la provincia altoaragonesa y hacer un sindicato atractivo que represente a todos los trabajadores.

Así lo ha indicado Alentá, que asume dicho cargo en un momento en el que el desempleo está mejor que hace un año, pero a nivel de negociación de convenios con la patronal la situación no es tan favorable. Ha dicho que "con respecto a los datos del paro estamos mucho mejor que hace un año y a nivel de negociación hemos intentado hacer convenios con comercio, oficinas y otros pero la actitud de la patronal es la de negarse en todo momento a firmar ningún contrato".

Además, en este momento, UGT está a punto de cerrar la negociación de un ERTE con la empresa Grhusa, que afectaría a 22 trabajadores por un período de 6 meses. Las condiciones del ERTE son las que se están negociando y están próximas a cerrarse. Alentá ha informado de que "la empresa va a cambiar una planta de reciclaje y durante este tiempo ha solicitado un ERTE para los trabajadores".

Tras el Congreso regional de UGT Aragón se ha convocado el máximo órgano entre Congresos del sindicato, el Comité regional constituyente, donde se ha realizado un balance de este periodo para la organización y analizado el complejo contexto político, social y económico actual.

Durante el Comité se ha cubierto la vacante de la Secretaría territorial de UGT Aragón en la provincia Huesca y, que a partir de ahora, ejercerá José Antonio Alentá, que en la actualidad desempeñaba el cargo de secretario territorial de Huesca de UGT Servicios Públicos. Alentá es profesor de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y Formación Profesional Básica y desde 2015 ha ejercido diferentes responsabilidades sindicales en UGT Aragón.