Los jóvenes marcan un cambio de tendencia: los aragoneses prefieren emprender a trabajar en una empresa

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El modelo laboral está cambiando entre los jóvenes: trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes aragoneses de entre 15 y 21 años, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el estudio, el 26,6% de los jóvenes aragoneses quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 17,2% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 19,1% optaría por ser funcionario y un 37,1% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro. A nivel nacional, el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos", ha indicado Nuño Nogués, director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Entre las razones por las que los jóvenes de Aragón eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es para ser su propio jefe (31%), disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (29,6%) y dedicarse a aquello que realmente les gusta (28,2%).

No obstante, son conscientes de la dificultad: el 77,5% considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil, y en cuanto a sus sectores preferidos para emprender están los relacionados con el deporte (15,5%), el comercio (14,1%) y la economía colaborativa (11,3%).

Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas". "Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", añade el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

La Generación Z de Aragón se muestra pesimista con el futuro laboral. El 43,8% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años; el 33,7% piensa que la situación seguirá igual y un 22,5% opina que el empleo irá mejor. Unos datos ligeramente por debajo de la media nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 67,4% de los jóvenes aragoneses confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", ha agregado Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo destacan: el interés y las ganas de trabajar (58,4%), la experiencia (56,6%), los conocimientos (42,7%) y tener un buen nivel de idiomas (40,1%).

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 58,8% de los alumnos aragoneses encuestados lo tiene claro y emigraría. A nivel nacional, el dato es superior, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera. Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

Entre las razones por las que los jóvenes de Aragón se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (47,1%), seguida de tener un mejor salario (26,8%), por la falta de oportunidades en España (12,7%) y para aprender idiomas (10,2%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (24,2%), Reino Unido (12,7%), seguido de Alemania (12,1%) e Italia (11,5%).

Según los datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', el 53,6% de los aragoneses cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato ligeramente por debajo de la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los estudiantes aragoneses para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional. Así lo manifiesta el 66,3% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 13,5% de los jóvenes. Por otro lado, el 12% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 5,2% se incorporará al mercado laboral, el 2,6% montará su propio negocio, y un 0,4% continuará con el negocio familiar.

"También ha crecido la oferta en formación profesional, es una alternativa muy interesante y con salidas profesionales. Aun así, hoy en día, los jóvenes consideran una mejor opción estudiar una carrera universitaria", señala Nuño Nogués.

Por otro lado, el informe recoge que seis de cada diez jóvenes aragoneses creen que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 22,1% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

FORMACIÓN ORIENTADA AL FUTURO

El informe refleja una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza: nueve de cada diez jóvenes de Aragón consideran necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y prácticamente la totalidad (95,1%) valora positivamente el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

"La formación práctica es un complemento a la teoría, hace la formación mucho más efectiva. La memoria o ejercicios teóricos dan conocimiento, pero no permiten por sí mismos un aprendizaje óptimo. A nuestros jóvenes cada vez se les pide mejor preparación en un mundo muy competitivo. Eso incluye conocimiento teórico y práctico, y la experiencia es otro requisito. La práctica y el aprendizaje experiencial es un complemento fundamental para el conocimiento teórico", ha dicho Nuño Nogués.

El 73,8% de los alumnos encuestados de Aragón considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y nueve de cada diez creen que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico. "La formación financiera y en materia de gestión es fundamental para todos nosotros. Si a esto se une que un tercio de los jóvenes se están planteando emprender, la necesidad de introducir más educación económica, financiera y en materia de emprendimiento deber ser no ya una demanda de los jóvenes, sino un objetivo a corto plazo de las autoridades educativas", ha concluido el director del informe.