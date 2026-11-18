Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional - GUSTAVO VALIENTE / EP - Archivo

TERUEL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Teruel, instructor del denominado caso 'Forestalia', ha dictado auto de inhibición de las diligencias a favor que sigue el titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en la Audiencia Nacional al concluir que las seguidas en la Audiencia Nacional engloban las instruidas en Teruel y que éstas son una parte o rama de aquellas.

En una nota de prensa, el TSJA señala que el magistrado llega a esta conclusión después de que la Audiencia Provincial de Teruel haya resuelto los últimos recursos de apelación que se plantearon por lo que "depurado el perímetro de la instrucción" --dice en su auto-- "se está en disposición de acordar la inhibición".

El principal argumento para acordar la inhibición reside en que las investigaciones por una posible prevaricación ambiental se centraron en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y en el Instituto Nacional de Gestión Ambiental, del Gobierno de Aragón (INAGA), instituciones cuyos centros de decisión se encuentran radicados fuera de Teruel y, por tanto, "la presunta decisión prevaricadora", explica el instructor, se habría producido en Madrid y Zaragoza lo que le lleva concluir que no hay conexión territorial de la comisión de un posible delito con Teruel.

En este sentido explica que de todos los delitos investigados el más grave sería el de cohecho, "y éste culmina en el MITECO en Madrid, aunque tenga antecedentes en la sede del INAGA en Zaragoza".

Y añade el magistrado: "lo que sí podemos afirmar en este momento es que el punto de conexión de toda la investigación es la presencia de Forestalia. Es la actuación que se le reprocha a Forestalia, tanto en el ámbito MITECO como ámbito INAGA, la que da coherencia a la unidad de la instrucción. Y, además, este hecho nuclear fundamental, que trabaja como hilo conductor, nos conecta necesariamente con esas diligencias seguidas ante la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia".

El juez apunta también en su auto, entre otras razones para la inhibición, que en ambas diligencias judiciales, las de la Audiencia Nacional y las del Tribunal de Instancia de Teruel, figuran como investigadas personas que tendrían la doble consideración de investigadas, como el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y la incorporación de la misma documentación en ambas diligencias.