Julio Calvo (Vox) renunciará a su escaño en el Ayuntamiento de Zaragoza este martes al dejar la política y jubilarse

En primer plano el hasta ahora portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, y a su lado la portavoz adjunta, Eva Torres, quien le sustituirá en el cargo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, hará oficial su renuncia al escaño este martes, 3 de marzo, en un pleno monográfico y extraordinario en el que se despedirá de la Corporación Municipal al decidir dejar la política y jubilarse.

Julio Calvo, de 71 años, ha comunicado esta semana a la Secretaría del Pleno su decisión de dejar el escaño y el reglamento de la institución prevé que sea en un pleno donde se formalice.

Además, está previsto que tenga una breve intervención y también tomen la palabra los portavoces del resto de los grupos municipales --PP, PSOE y ZeC--.

En el cargo de portavoz del grupo municipal de Vox le sucederá la actual portavoz adjunta, Eva Torres y para cubrir el escaño que Julio Calvo deja vacante se seguirá el orden de la lista electoral de los comicios municipales de 2023.

La número cinco en la lista es María Luisa Gaspar y le corresponde a la Junta Electoral Central llamarla para saber si acepta, en caso de que quiera le sigue Adrián Sarasa, que en caso de que tampoco accediera se llamaría al número 7 que es el actual coordinador del grupo municipal de Vox, Óscar Manuel Adame.

Se puede dar la circunstancia de que dados los plazos de la administración transcurra un mes con el grupo municipal de Vox mermado a tres de los cuatros concejales que tiene, ya que desde la renuncia oficial de Julio Calvo hasta la toma de posesión, también en un pleno, del siguiente puede superarse la fecha de la sesión plenaria de marzo.

BIOGRAFÍA

Julio Calvo anuncio el 9 de febrero que renunciaba a su acta de concejal, dejaba la política y se jubilaba, pero dos días después tuvo que aplazar dicha decisión al pleno de aprobación del presupuesto de 2026 que ha tenido lugar este pasado jueves, 26 de febrero.

El hasta ahora portavoz de Vox es licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y funcionario por oposición del Cuerpo Nacional Veterinario siendo número uno de su promoción.

Ha trabajado como veterinario en varios destinos en Castilla-León, Galicia y Aragón, desempeñando puestos de responsabilidad en gestión ganadera en el Gobierno de Aragón.

Fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en la Corporación 2011-2015 con el Partido Popular, y ya como militante y portavoz de Vox en la 2019-2023, y en esta desde 2023 hasta el pleno del 26 de febrero de 2026.

Precisamente, tras esa sesión plenaria se jubiló el secretario general del pleno, Luis Giménez Abad, después de ejercer 40 años como funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza. Es hermano de Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA de un tiro en la nuca el 6 de mayo de 2001 cuando iba caminando por la calle con su hijo para ir a La Romareda a ver un partido del Real Zaragoza.

CURRICULUM VITAE DE EVA TORRES

Nacida en Zaragoza, casada y madre de dos hijos, Eva Torres es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y titulada en Mediación Civil, Mercantil y Familiar.

En su trayectoria profesional ha estado 30 años en el sector bancario, actualmente en excedencia, y cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito económico.

Su primer contacto con la política comenzó con Vox en el año 2018 y en la lista electoral al Ayuntamiento de Zaragoza en 2023 ocupó el segundo puesto detrás del todavía portavoz, Julio Calvo.

OTRO CAMBIO

No será el único cambio en el grupo municipal de Vox, ya que una de las asesoras, Ana Isabel Pardo, ha resultado elegida diputada en las Cortes de Aragón al ocupar el puesto seis de la lista electoral en los comicios del pasado 8 de febrero.

Vox ha obtenido siete escaños en las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza; cuatro por la de Huesca y tres por la de Teruel. En total, sus 14 parlamentarios supone el doble de representación que en la anterior legislatura.