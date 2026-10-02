La Junta Local de Seguridad fija el dispositivo para las Fiestas del Pilar de FragaFiestas del Pilar 2026

La Junta Local de Seguridad de Fraga se ha reunido este viernes para establecer el disporitivo de cara a las fiestas del Pilar. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

La Junta Local de Seguridad de Fraga se ha reunido este viernes para establecer el dispositivo policial para la celebración de las Fiestas del Pilar que se celebrarán del 8 al 13 de octubre. Durante el encuentro se ha acordado la colaboración y la coordinación de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad con el objetivo de garantizar la protección de la ciudadanía y el normal desarrollo de las actividades programadas.

La sesión ha estado presidida por el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, quienes han agradecido la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad para que las fiestas se desarrollen con normalidad. También han asistido a la junta representantes de Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Gobierno de Aragón y los concejales de Entre Todos Bajo Cinca, Ángel Cabrera, y PSOE, José María Romero.

Tanto Policía Local como Guardia Civil han explicado que durante estas Fiestas del Pilar reforzarán la vigilancia y los efectivos en las calles, especialmente en las zonas de mayor concentración de personas y actos multitudinarios para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los eventos.

Asimismo, desde la Guardia Civil han asegurado la presencia de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) las noches del viernes 9 y sábado 10 de octubre, al tratarse de las dos jornadas con mayor previsión de afluencia de gente.

AGENDA DEL PÓRTICO FESTIVO

Este fin de semana, Fraga vivirá el Pórtico de las Fiestas del Pilar con algunas de las citas más esperadas. Entre los eventos principales figura la emotiva actividad Mi Primer Pilar, donde en la mañana de este sábado se impondrá la pañoleta a más de 60 fragatinos y fragatinas nacidos entre el 13 de octubre del 2025 y el 12 de octubre de este 2026.

El programa también contempla la Gala de Proclamación de Fragatinos y Fragatinas y Peñeros Mayores la tarde del sábado y ambiente por la noche en el recinto de peñas ubicado en los aledaños del Pabellón del Sotet.

El domingo, la Banda de Música Ciudad de Fraga pondrá fin al Prepilar en la Sala Florida con su tradicional concierto a las 19.00 horas.

AUTOBÚS GRATUITO DURANTE EL PREPILAR

Por otro lado, el Ayuntamiento de Fraga ha extendido este año el servicio de autobús gratuito de las Fiestas del Pilar a la tarde y la noche del Prepilar. Durante este sábado, desde las 17.00 hasta las 7.00 horas, dos vehículos darán servicio de forma gratuita a los vecinos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y garantizar una movilidad segura por la ciudad.

El trayecto cubrirá las principales vías de la ciudad, desde el recinto de peñas hasta el barrio de San Simón, atravesando la avenida de Madrid y la avenida de Aragón. Durante las fiestas, el 8 de octubre funcionará desde las 20.00 hasta las 7.00 horas; del 9 al 12 de octubre dará servicio entre las 17.00 y las 7.00; y el último día desde las 16.00 hasta las 21.00 horas.