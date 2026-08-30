El jurado del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel elige los diez premios de la IX edición - RALLY CINEMATOGRÁFICO DESAFÍO BUÑUEL

TERUEL 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel ha elegido los premios de las diez categorías de esta la IX edición, que se ha celebrado en Teruel.

El Premio al Mejor Guion ha sido para Sergi Llàcer y Anxo Vidal por 'La noche del mediodía'; el Premio al Mejor Montaje para Diego Pirola por 'Un lugar muy único'; en la categoría de Mejor Fotografía se ha premiado a Roberto Padilla y Alessandro Sartarelli por 'Tres perros y un bozal'.

La Mejor Dirección de Arte ha recaído en Carolina Jiménez por 'Las simples cosas'; el Mejor Diseño de Sonido ha ido para Mel José Abud por 'La noche del mediodía'; mientras que el Premio a Mejor Actriz se lo ha llevado Claudia Siba por 'Tres perros y un bozal';y el de Mejor Actor, Manel Grao por 'Las simples cosas'.

El Premio a la Mejor Dirección se ha decidido para Igor Fernández por 'Tres perros y un bozal'; la Mejor Película elegida ha sido 'La noche del mediodía' de Sergi Llàcer, por saber conjugar surrealismo y humor, haciendo inteligente reflejo de la realidad social y del cine de Luis Buñuel.

El jurado ha considerado que llegar a participar en Desafío Buñuel ya es un gran premio y también ha subrayado el trabajo coral de todos los intérpretes del cortometraje 'La noche del mediodía', así como las bandas sonoras que el compositor mexicano Alonso Alamán ha creado para todas las películas.

EL JURADO

Por otro lado, el Premio Especial del Público ha sido para 'La noche del mediodía' de Sergi Llàcer.

Ha sido una edición repartida, donde el cortometraje 'La noche del mediodía' ha tenido 4 premios; 'Tres perros y un bozal' se ha llevado 3 premios; 'Las simples cosas' 2 premios; y 'Un lugar muy único' un premio.

El jurado de la IX edición del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel ha estado formado por el director de cine, guionista y escritor, Benito Rabal; la actriz, Luisa Gavasa; el director y cantante, Enrique del Pozo; la catautora Rozalén; y la periodista y miembro de la AICE, Pilar Rodríguez.