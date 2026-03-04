KPMG designa a Samuel Lamola nuevo socio responsable en Aragón

El nuevo socio responsable de KPMG en Aragón, Samuel Lamola. - KPMG

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

KPMG ha designado a Samuel Lamola como nuevo socio responsable en Aragón, reforzando su compromiso con el crecimiento y la consolidación de su presencia en la región. La firma cuenta actualmente con 677 profesionales, de los cuales 633 forman parte del Centro de Calidad y Eficiencia de KPMG en España (CCE).

Solo en 2025, KPMG incorporó 139 nuevos profesionales, consolidando a Zaragoza como un hub clave para la firma en España. Lamola sucede en el cargo a Jorge García Costas, quien se incorporará a la oficina central de KPMG en Madrid y reforzará como socio experto el área de Energía, donde KPMG lidera la auditoría en las grandes empresas del sector.

A finales de 2025 KPMG inauguró la ampliación de sus oficinas en Expo Zaragoza Empresarial, unificando sus dos oficinas de Zaragoza y alojando la sede corporativa de KPMG en Aragón. Actualmente cuenta con más de 4.000 metros cuadrados, donde también su ubica el centro de excelencia tecnológica y operativa para KPMG España.

El presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, ha asegurado que "el nombramiento de Samuel como responsable de la oficina de KPMG en Aragón es una apuesta por el talento interno ya que lleva 26 años en la firma, en los que ha apoyado el lanzamiento de diferentes unidades de negocio en Zaragoza y ha ampliado la relación con universidades, escuelas de negocio y centros de formación".

Lamola ha desarrollado su carrera en auditoría financiera y en el ámbito del sector público, asesorando a compañías nacionales e internacionales de sectores como automoción, cementos y construcción, distribución farmacéutica, energías renovables y alimentación. Es licenciado en Economía y Máster en Auditoría por la Universidad de Zaragoza, y cursó el Advanced Management Program en IE Business School.

Releva a Jorge García Costas, quien continuará su carrera en la oficina central de KPMG en Madrid, centrado en proyectos de auditoría en el sector energético. Además, Lamola lidera la Cátedra KPMG 'Desarrollando a los líderes del futuro', junto a la Universidad de Zaragoza y la Cátedra FP++ con el Grupo San Valero. Es mentor en el programa USJ Conecta y ha impulsado el posicionamiento de KPMG como referente en Formación Profesional Dual en Aragón.