La labor de los medios aéreos y las cuadrillas frena el avance del incendio de Loporzano, asegura Biendicho

ZARAGOZA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha asegurado que el incendio de Loporzano, iniciado este sábado a las 16.20 horas en Chibluco, una zona de monte próxima a la Sierra de Guara, no ha entrañado peligro para los diferentes núcleos de población de la localidad altoaragonesa y que la rápida respuesta de los medios de extinción desplegados por el Infoar, el Miteco y la DPH ha contenido el avance de las llamas, que por el momento ha afectado a unas 75 hectáreas según la última estimación.

"El incendio ha empezado con mucha fuerza, pero gracias al trabajo de los medios aéreos y de las cuadrillas lo hemos conseguido frenar", ha destacado el consejero tras la reunión del CECOP celebrada esta noche en la Sala del Crisis del 112 Aragón, en el edificio Pignatelli, horas después de que el Ejecutivo autonómico haya activado la situación operativa 1 nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, PROCINFO .

"Tenemos una expectativa más favorable para trabajar las cuadrillas ya que bajan las temperaturas y sube la humedad", ha descrito el titular de Medio Ambiente y Turismo.

Durante la reunión se ha informado que el incendio ha tenido un comportamiento condicionado por la topografía y una velocidad de avance inicial importante, aunque en las últimas horas se ha ralentizado. Tanto el flanco izquierdo como el flanco derecho se encuentran contenidos y, de hecho, se ha reabierto la carretera HU-V3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo.

La principal preocupación se centra ahora en la cabeza del incendio, que continúa activa, por lo que los trabajos durante la noche se centrarán en evitar que aumente el perímetro y en reforzar las zonas ya trabajadas.

En la zona han intervenido medios del Operativo Infoar del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, y de la Diputación Provincial de Huesca. El dispositivo ha contado esta tarde con un importante despliegue de medios aéreos, cuadrillas terrestres y autobombas.

Por parte del Operativo INFOAR se han desplazado durante la tarde medios helitransportados, brigadas terrestres, autobombas y un helicóptero de coordinación. El MITECO ha movilizado dos helicópteros de la BRIF de Lubia (Soria), un avión FOCA, dos aviones anfibios ligeros y dos helicópteros de Noáin (Navarra).

TRABAJO DURANTE LA NOCHE Y PREVISIÓN PARA EL DOMINGO Durante la noche, el operativo va a centrar sus esfurzos en la cabeza del incendio, en la consolidación de los flancos y en el enfriamiento de las zonas con actividad. Los trabajos se apoyarán en cuadrillas, autobombas, una nodriza y maquinaria pesada.

Permanecerán en la zona cuatro autobombas, siete brigadas terrestres, el Puesto de Mando Avanzado, técnicos del Puesto de Mando Avanzado, el director técnico de extinción, personal de apoyo al director de extinción del GADEX y un bulldozer por parte del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón.

También se mantendrán medios del MITECO, con la BRIF de Daroca, y una nodriza de la Diputación Provincial de Huesca.

La previsión meteorológica obliga a mantener la prudencia. Durante la noche se espera una recuperación de la humedad relativa hasta valores del 50 %, aunque durante el día podría descender hasta el 20 %.

Para este domingo se prevén temperaturas máximas de hasta 37 grados y viento de componente sur-suroeste con rachas que por la tarde podrían superar los 30 kilómetros por hora. Además, Aragón entra en un episodio de altas temperaturas, con aviso amarillo este domingo y naranja el lunes en la zona.

La carretera HU-V-3302, entre Barluenga y San Julián de Banzo, ha quedado reabierta al tráfico tras permanecer afectada por el incendio durante la tarde.

Según la evolución del incendio en las últimas horas de la tarde, existen posibilidades de contener el fuego y no se prevén afecciones por humo a núcleos de población.

El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en dependencias municipales. El CECOP volverá a reunirse este domingo a las 10.00 horas para analizar la evolución nocturna y ajustar el dispositivo a las condiciones previstas para la jornada.