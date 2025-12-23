Ladrero afirma que la lista del PSOE de Zaragoza es una candidatura ganadora para gobernar Aragón

Reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE Zaragoza. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha afirmado que la lista que ha aprobado la Comisión Ejecutiva Provincial en su reunión de este jueves para las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero es "una candidatura ganadora para gobernar" que representa "un proyecto sólido, preparado y con vocación clara de gobierno"

La lista, que será ratificada a continuación por el Comité Regional del PSOE de Aragón, es "ganadora" y "combina hombres y mujeres con experiencia, compromiso y capacidad, procedentes tanto de la ciudad de Zaragoza como de todo el territorio", ha expresado Ladrero.

"Es una candidatura fuerte, unida y preparada para ganar las elecciones y para que Pilar Alegría sea la próxima presidenta del Gobierno de Aragón. Salimos a pedir la confianza de la ciudadanía con un proyecto claro para mejorar la vida de la gente", ha subrayado la dirigente socialista.

En un contexto político complejo, el PSOE afronta esta cita electoral "con determinación y ambición, convencidos de que Aragón necesita un cambio de rumbo".

"El PSOE sale a dar la batalla electoral con un proyecto progresista que defiende sin ambigüedades la educación pública, la sanidad y unos servicios públicos fuertes, frente a los recortes y las políticas que ponen en riesgo los derechos de la mayoría social", ha anotado Ladrero.

LISTA DEL PSOE

La lista del PSOE de Zaragoza para las elecciones autonómicas aprobada por la Ejecutiva Provincial se compone de Pilar Alegría Continente como número uno, seguida de Darío Villagrasa Villagrasa, Teresa Ladrero Parral, Jesús Morales Lleixá; Carmen Dueso Mateo, Jorge Juan Pastor Pérez, Beatriz Sánchez Garcés, Óscar Galeano Gracia; Mónica Iglesias Prieto, José Ángel Calvo Ayora, Juana Tere Guilleme Canales, Juan Abraham Martinez Enrich, Pilar Pérez Lapuente, Francisco Lorente Pelegrín y Ana María Arellano Badía.

En el número 16 concurre David Felipe Lallana, a quien sigue María Sandra Marín García, Eduardo Cariñena Burbano, Mercedes Pérez Requena, José Manuel Salazar Salas, Pilar Capdevila Manero, Joaquín Alconchel Fleta, Erica Fuertes Rodrigo, Santos Navarro Giménez, Elena Gavín Cardona, Javier del Cerro Millán, Natalia Soledad Álvarez Gottelli, Javier Tolosa Jaime, Gabriela García García, Andrés Picazo Seral, Pilar Bernad Esteban, José Miguel Achón Lozano, Scarleth Castillo Rivera, Rubén Martínez Moreno y Altamira Gonzalo Valgañón.

Los suplentes son: Daniel Martín Bernad, Natividad Marín Baile y Fernando Gargallo Becerril.