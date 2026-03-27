Ladrero (PSOE) exige a Chueca garantías para el empleo digno en Mercazaragoza y una respuesta inmediata ante la crisis

Archivo - La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha exigido a la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, que actúe "de manera urgente y contundente" para garantizar el futuro de la plantilla de Mercazaragoza, tras la salida de la empresa JG Global y el impacto económico que ha generado en la sociedad.

Ladrero ha mostrado su "profunda preocupación" por la incertidumbre que afecta a los 82 trabajadores y trabajadoras, y ha sido tajante al afirmar que "no vamos a permitir que una mala gestión o la falta de previsión del Gobierno municipal la acaben pagando quienes cada día sostienen con su trabajo una infraestructura clave para Zaragoza".

"La prioridad absoluta debe ser defender el empleo digno, estable y con derechos. No hablamos de números, hablamos de familias, de proyectos de vida y de condiciones laborales que deben protegerse sin excusas", ha subrayado.

La dirigente socialista ha recordado que Mercazaragoza cuenta con mayoría accionarial del Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que considera que el equipo de gobierno "no puede mirar hacia otro lado ni escudarse en terceros".

"La señora Chueca es la máxima responsable de Mercazaragoza y debe dar la cara, explicar qué ha fallado y, sobre todo, qué soluciones va a poner encima de la mesa", ha añadido.

Desde el PSOE de Zaragoza se comparte además la inquietud expresada por los representantes sindicales ante el riesgo que atraviesan los puestos de trabajo.

En este sentido, Ladrero ha reclamado la apertura inmediata de un espacio de diálogo con los trabajadores y sus representantes para garantizar transparencia y participación en cualquier decisión.

"No se puede gestionar una crisis de este calibre sin contar con la plantilla. Escuchar a los trabajadores y a su comité de empresa no es una opción, es una obligación", ha insistido.

Por último, ha exigido un plan urgente que garantice la viabilidad de Mercazaragoza a medio y largo plazo, así como medidas concretas que aseguren la continuidad de la actividad y la protección de todos los empleos.

"Zaragoza no puede permitirse perder tejido productivo ni calidad laboral. Vamos a estar vigilantes y firmes para que eso no ocurra", ha concluido.