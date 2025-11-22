Ladrero (PSOE) propone congelar la cuota a los autónomos que menos ganan y subírsela con el IPC "a los que les va mejor"

BORJA (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha exigido al Gobierno de Aragón más ayudas para los autónomos que peor lo están pasando y para ello propone una congelación de las cuotas para los que menos ganan y una ligera subida en línea con el IPC para aquellos "a los que les va mejor".

Ladrero ha hecho este planteamiento para lograr un sistema "más justo y equilibrado" para los trabajadores por cuenta propia durante su visita este sábado a la localidad zaragozana de Borja junto a su alcalde y el secretario de Organización de los socialistas zaragozanos, Eduardo Arilla.

Ladrero ha asegurado que "el modelo del PP es beneficiar siempre al que más tiene", dejando de lado a quienes sostienen la economía local en los municipios de la provincia.

La dirigente socialista ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "ha dado la espalda a aquellos 378 autónomos que han tenido que cerrar sus negocios", a pesar de haber prometido ayudas específicas que nunca han llegado.

Además, ha lamentado el "muy escaso interés" que a su juicio muestran el Gobierno de Aragón y el PP por el territorio y ha puesto como ejemplo la situación de la localidad de Borja.

"El municipio de Borja ha hecho grandes esfuerzos, ha solicitado mucha ayuda al Gobierno de Aragón, pero no la ha recibido para ampliar su polígono, para acoger y atraer empresas. Pero, a pesar de ello, Borja ha salido adelante, ha conseguido reactivar una iniciativa empresarial, la de Fagor. De hecho, ya se ha anunciado que se van a invertir 35 millones de euros, se van a crear 200 puestos de trabajo", ha destacado.

Por ello ha criticado al PP de Aragón y al Ejecutivo autonómico porque "solo ayuda a los alcaldes de su mismo signo político", lo que perjudica a municipios que necesitan inversiones urgentes.

Durante la visita, Ladrero ha puesto el foco en la necesidad de proteger el tejido empresarial aragonés frente a la implantación masiva de grandes centros de datos.

IMPUESTO A LOS CENTROS DE DATOS

Ha afirmado que "hay que exigir que el Gobierno de Aragón proteja los negocios locales frente a los centros de datos estadounidenses", reclamando también la creación de un impuesto solidario por el consumo de recursos naturales destinado a estas infraestructuras tecnológicas.

En el caso concreto de Borja, Ladrero ha recordado que las Cortes de Aragón aprobaron una PNL para ampliar el polígono industrial del municipio y atraer nuevas empresas, pero el Gobierno autonómico "no ha hecho caso, bloqueando una oportunidad clave para el desarrollo económico de la localidad y su comarca".

Finalmente, la secretaria general ha criticado el modelo de transporte escolar rural implantado por el Ejecutivo aragonés, que "prima a las grandes empresas frente a los autónomos", generando un perjuicio añadido para quienes sostienen los servicios en el medio rural.

Ladrero ha concluido reclamando un cambio inmediato en las políticas del Gobierno de Aragón: "No podemos permitir que se abandone a los autónomos que peor lo están pasando. Aragón necesita un Gobierno que piense en todos, no solo en los que les va bien".