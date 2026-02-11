Ladrero ratifica el "total apoyo" del partido a Pilar Alegría: "Es tiempo de levantarse"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría (i), y la secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero (d), durante la clausura del 10º Congreso Provincial del PSOE Zar - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Zaragoza y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha ratificado el apoyo de todos los socialistas zaragozanos a la líder regional, Pilar Alegría, para liderar la oposición en las Cortes de Aragón, pese a la derrota sufrida en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero: "Es tiempo de levantarse y ponerse a trabajar pensando en las municipales del próximo año", ha manifestado.

Ladrero ha recordado que el PSOE es "un partido profundamente municipalista", por lo que será "desde los municipios, defendiendo los servicios públicos y a las personas" como reconstruirán la confianza para volver a ser una fuerza mayoritaria.

Por su parte, el presidente del PSOE provincial y de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha subrayado que "el socialismo zaragozano está unido y comprometido con un proyecto sólido para Aragón". "Pilar Alegría cuenta con todo nuestro respaldo para ejercer una oposición firme, responsable y centrada en la defensa de los servicios públicos y de la mayoría social", ha expresado.

"Siempre hemos sido un partido responsable y nuestra labor de oposición será la vigilancia y la denuncia de cualquier agresión a las clases medias y trabajadoras frente al beneficio de los que más tienen", ha concluido.

