Lambán dice que educación y sanidad tienen "el mismo problema" de sostenibilidad que las pensiones

Beamonte (PP) cree que vincular la financiación autonómica a la armonización fiscal es "sangrar el bolsillo de los ciudadanos"

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes que la educación, la sanidad y los servicios sociales, tres pilares del Estado del Bienestar, tienen "el mismo o mayor problema" de sostenibilidad que las pensiones. Ha respondido a una pregunta del presidente del PP, Luis María Beamonte, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

"Hablar de un nuevo modelo de país basado en la igualdad de oportunidades y el sostenimiento del Estado del Bienestar nos va a llevar mucho más tiempo", ha aseverado Lambán, quien ha abogado por, "al menos, intentar consolidar el Estado del Bienestar". Ha invitado al PP Aragón a "abrir la puerta al diálogo y el acuerdo" en lugar de plantear "zarandajas" y de acudir al Parlamento "como si fuera un palenque en una pelea de gallos".

Ha señalado que el Gobierno de Aragón está dando pasos para mejorar la financiación autonómica de acuerdo con "la voluntad unánime" de las Cortes, expresada al final de la legislatura pasada, lo que ratificó el cuatripartito en el acuerdo de gobernabilidad, también manifestado en el reciente Debate de Política General.

Lambán ha indicado que Aragón tiene pocos habitantes y es "electoralmente poco apetitosa para todos los partidos", por lo que "la única estrategia que puede resultar útil y fructífera pasa por unirnos con quienes comparten la misma problemática y tienen masa crítica de fuerza suficiente para ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera y tener éxito en la defensa de las posiciones".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha expuesto que Aragón ha liderado esa posición "en muchos momentos" y ha recordado que las comunidades con más problemas de despoblación se han reunido primero en León, cuatro de ellas, después seis en Zaragoza, donde firmaron una declaración, y esta semana ocho en Santiago de Compostela, coincidiendo en la defensa de la armonización fiscal, también los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el castellano-leonés Alfonso Fernández-Mañueco, ambos del PP.

Javier Lambán ha señalado que Aragón "incorpora dos puntos de vista", como "insistir en que la financiación es la otra cara de la despoblación, que las dos cuestiones van indisolublemente unidas, y que ya vale de grandes pactos del Estado, que hay que solucionarlo con políticas concretas como una justa financiación autonómica".

Ha comparado la situación del PP Aragón con la del "camarote" de los Hermanos Marx porque siempre pide "dos huevos duros". Ha afirmado que "con frecuencia se ha dado una disonancia entre los intereses de Madrid y los de Aragón, y ha pasado con PP y PSOE", añadiendo que "el PP ha hecho cosas que no coincidían con Aragón y ustedes han sido mansos y sumisos, y el PSOE ha hecho cosas que no correspondían y nosotros hemos alzado la voz y hemos dicho que no estábamos de acuerdo".

ARMONIZACIÓN

Por su parte, Beamonte ha dicho que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "tiene la sartén por el mango y eso es un gran peligro por el interés que tiene en relación al sillón", lo que ya "pasó con Zapatero".

Ha preguntado a Lambán qué pasos va a dar para mejorar la financiación autonómica "cuando llegue la hora de la verdad", preguntándose "si va a llegar esa hora de la verdad", sobre lo que tiene "dudas razonables" ya que "una cosa es dialogar" y otra llegar a un acuerdo. Beamonte ha pedido a Lambán que "se esfuerce para que ese nuevo modelo pueda concretarse en algo serio y dé solución a muchos problemas".

Además, ha considerado que vincular la financiación autonómica a la armonización fiscal "es una nueva excusa para intentar sangrar el bolsillo de los ciudadanos".

"Con un presidente del Gobierno de España capaz de cambiar los votos de los Presupuestos Generales del Estado por el acercamiento de presos, incluso de vincular la aprobación de los mismos a que se proyecten series en catalán o a que en Navarra se implanten canales en euskera para los niños; la posibilidad de que Aragón obtenga de una vez por todas una financiación justa que permita garantizar los servicios básicos en condición de igualdad, se aleja cada día más", ha manifestado Beamonte.

Ha emplazado a Lambán a "dar ya los pasos necesarios y no quedarse en meras fotos, porque Sánchez no es de fiar ya que la única prioridad que tiene es garantizarse su permanencia en la Moncloa y para ello ha elegido socios, los independentistas y los radicales". Beamonte ha recordado que incluso el presidente de Aragón ha dejado claro que los intereses del PSOE no son los de Aragón, "por lo que es necesario que el Ejecutivo autonómico ejerza su papel y exija al Gobierno de España un planteamiento claro".

"Lo importante ahora es saber si el Gobierno de España tiene la intención de plantear un modelo justo, si se van a ampliar los recursos y cómo y cuándo se va a llevar a cabo, porque los aragoneses no pueden esperar más", ha señalado Luis María Beamonte.