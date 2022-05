Lambán envía una carta a Sánchez para pedirle que intervenga en la candidatura olímpica: "No vamos a ceder un ápice"

ZARAGOZA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, enviará este miércoles, 25 de mayo, una carta oficial al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para solicitarle formalmente que intervenga y "ponga orden" en la candidatura olímpica de invierno de 2030. En una entrevista en la Cadena COPE con Carlos Herrera, esta mañana, ha advertido: "No vamos a ceder un ápice".

Ha recordado que, en septiembre de 2021, Pedro Sánchez, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, visitaron Zaragoza para comprometerse "ante el Gobierno de Aragón y la opinión pública aragonesa" a "impulsar una candidatura en pie de igualdad", de manera que el reparto de pruebas se realizara "en términos de equidad y equilibrio en cantidad y calidad".

"Al mismo tiempo la Generalitat de Cataluña decía que no, que sería una candidatura eminentemente catalana y que Aragón podía participar como comparsa en las pruebas menores".

Entonces comenzaron las reuniones "y, progresivamente, el presidente del COE nos fue desconcertando porque fuimos comprobando que se dedicaba a tratar de arrastrar a Aragón a las posiciones de Cataluña, cosa que no podemos aceptar" porque Aragón cuenta con "pistas magníficas y nieve igual o mejor que Cataluña", por lo que "no solo por respeto, sino por interés económico no podemos participar en unos Juegos desequilibrados y desiguales", ha continuado Lambán en la entrevista en COPE.

Ha añadido que el COE "dio por rotas las conversaciones en el ámbito técnico" y convocó a las partes a una reunión pública, a la que el Ejecutivo aragonés anunció que no iría. Lambán ha dejado claro que "Aragón ha tenido siempre voluntad de diálogo" y ha puesto contrapropuestas sobre la mesa, pero siempre ha obtenido "el portazo por respuesta" y, de hecho, en la última ocasión de diálogo, el mes pasado, Aragón recibió "otro portazo" y ahora está a la espera de que el COE haga una propuesta "unilateral" que Lambán teme que se parezca a "lo que Cataluña propuso al principio".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha lamentado que su última propuesta, presentada el mes pasado, "ni siquiera fue escuchada". Entonces, se planteó que se dividieran por bloques las pruebas de más entidad, por ejemplo, dividir el esquí alpino, "deporte rey", en masculino y femenino, y repartiendo ambas modalidades entre las dos regiones; también en el caso del patinaje artístico y el hockey sobre hielo, proponiendo que Cataluña eligiera primero.

"Ni siquiera se nos escuchó", ha criticado el presidente aragonés, quien ha aseverado: "En esas condiciones no podemos participar, no podemos estar de acuerdo". Ha hecho notar que el Pirineo aragonés es "la joya de la corona" y que el Gobierno regional ha invertido mucho y va a seguir haciéndolo para aumentar su atractivo turístico.

Así, Aragón no participará en un proyecto que "va a dar al mundo una imagen del Pirineo muy centrada en Cataluña" porque el mayor interés se centra en el esquí alpino, que el COE plantea celebrar en la estación catalana de La Molina, lo que llevaría a Aragón a "perder posiciones de manera clamorosa", es decir: "Nos estaríamos dando un tiro en el pie, lo que no vamos a aceptar con resignación".

INDEPENDENTISMO

Javier Lambán ha explicado que cuando le invitaron a participar en la candidatura entendió que era "una buena oportunidad" para "tratar de que los independentistas volvieran al redil constitucional, implicarlos en un proyecto de estado, de igual a igual con una comunidad vecina", lo que permitiría "dar un paso importante para la normalización política del país", a lo que "Aragón se prestaba encantado".

Sin embargo, ha reconocido, "de momento las cosas no van transcurriendo en esa dirección", aunque "todavía" confía en Pedro Sánchez, ya que "lo último que se pierde es la esperanza". Lambán tratará de "llegar hasta el final", pero "nunca" se prestará a "operaciones que perjudiquen el interés de la comunidad".

Lambán ha comentado que habló con su homólogo catalán, Pere Aragonès hace varios meses, en un acto de Foment del Treball en Barcelona, después hubo una reunión fallida, y ha conversado con él "un par de veces en términos amables y cordiales", pero "nunca" ha podido entrar en materia porque todas sus propuestas "han sido literalmente rechazadas de manera rotunda".

"Hemos soportado pacientemente toda clase de críticas", ha dicho Lambán, quien ha considerado que la posición de Aragón es la conveniente para que la candidatura resulte ganadora. Precisamente, ha continuado, el presidente del COE le dijo que la fuerza de la candidatura española era "el relato", conseguir que "una comunidad en posiciones díscolas se aviniera a un proyecto de estado con una comunidad vecina".

Lambán ha apostillado que su confianza en el COE "ha quedado bastante reducida" y ha insistido en que es urgente que intervenga Pedro Sánchez, porque en caso contrario "lejos de avanzar hacia la recomposición constitucional del país lo que habremos hecho es retroceder, estaremos comprobando que la vuelta al redil está más rota de lo que pensamos".

Por otra parte, Lambán ha afirmado que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha tenido un papel "muy discreto" y ha recalcado que el interlocutor de Aragón ha sido el presidente del COE, como decidió el Ejecutivo central. "Ahora estamos en una fase nueva, no sé si terminal, no sé si todavía estamos a tiempo de reconducir las cosas, pero la confianza en el COE por Aragón ha desaparecido".

AGENCIA ESPACIAL

En otro orden de cosas, Javier Lambán ha apostado por conseguir que Teruel se convierta en la sede de la Agencia Espacial Española. Ha asegurado que esta provincia "es digna de ser enseñada como ejemplo del esfuerzo hecho en el territorio", destacando que el aeropuerto industrial de Caudé "se ha convertido en un 'hub' de la aeronáutica muy poderoso" y que ha creado mucho empleo, a lo que se suma el Observatorio Astrofísico de Javalambre y que la calidad del cielo es "ejemplar desde cualquier punto de vista".

Así, "se me antoja imposible que haya en España una provincia más merecedora que Teruel para recibir la Agencia Espacial Española", ha zanjado, añadiendo que "no sería bien entendido" lo contrario.

Por último, Javier Lambán ha destacado que la comunidad autónoma ha conseguido "un ecosistema muy propicio para la inversión" porque ha "acertado" en la elaboración de los marcos normativos necesarios, reforzando la ciudad de Zaragoza y "explotando a fondo las posibilidades estratégicas" de la región.

Lambán ha llamado la atención sobre "el grado de sintonía" en los ámbitos político y social, "un rasgo distintivo aragonés", haciendo notar que el Gobierno regional está formado por cuatro partidos con "izquierdas y derechas que conviven en sintonía" y hay acuerdos con el resto de fuerzas, generándose "un marco de sosiego muy bien valorado por los inversores, que uno por semana van llegando".

Por otra parte, Lambán ha comentado que se encuentra "razonablemente bien" de salud y ha añadido: "Como diría José Luis Cuerda, día a día confirmo que amanece y no es poco".