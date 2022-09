El presidente de Aragón niega que la Hacienda autonómica tenga problemas de liquidez y tacha al PP de "inmoral"

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes que ni la Hacienda Pública "está mal, ni tiene problemas de liquidez", tachando de "inmoral" al PP por expresarse en este sentido. Ha respondido así a una pregunta de la portavoz del PP Aragón, Mar Vaquero, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

"Ustedes están instalados en la inmoralidad", ha espetado Lambán a Vaquero, quien ha deseado que la confianza en la política "siga viva" pese a que el ejemplo del PP "es devastador".

Ha dicho que el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la gestión de la DGA "dice que el Gobierno ha actuado en todo momento con escrupulosa legalidad" y que los fondos COVID "eran incondicionados", por lo que en aquel momento el Ejecutivo cubrió gastos ocasionados por la COVID-19 y "otros indirectos", también "para solventar coyunturalmente un problema grave, que es la financiación" de la sanidad pública.

Los Departamentos que más fondos recibieron fueron Sanidad y Educación, "los más afectados por la pandemia", ha continuado Lambán, quien también ha dicho que algunas ayudas del Gobierno de España a las empresas "no se pudieron gestionar porque no hubo empresarios suficientes para cumplir los requisitos, que eran incumplibles en la mayoría de los casos".

"Si tuvieran un mínimo respeto por la verdad, verían reflejada su incompetencia y afición a la mendacidad", ha continuado Lambán, afirmando que cuando gobiernan los 'populares' "se dedican a maquillar de manera tramposa e ilegal las cuentas", apuntando en el 2012 y 2013 anotaron 242 millones de ingresos falsos y concedieron 210 millones en avales "irregulares"; también "desviaron" 73 millones para pagar al personal con cargo a la deuda, "lo cual es ilegal", ha dicho el presidente autonómico.

CUMPLIDOR

Javier Lambán ha hecho notar que el Gobierno de Aragón lleva tres ejercicios cumpliendo el objetivo de déficit y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) ha indicado que lleva camino de cumplir también este año, lo que a unos "gestores despilfarradores" como los 'populares' "les puede parecer una cuestión menor".

Además, el del 2023 será el cuarto Presupuesto consecutivo aprobado, lo que demuestra "que hemos dado estabilidad a la gestión presupuestaria". "No ha habido otro momento en la historia de la comunidad autónoma con una tesorería superior a la que existe en este momento".

Respecto al periodo medio de pago a proveedores, ha señalado que por mucho que se llegara a desviar "ni de lejos" alcanzaría las cifras de la etapa del PP, ya que en Sanidad son 55 días y el PP llegó a tener 116 días.

"Hay desajustes temporales, no falta de liquidez en la imputación de las facturas", ha continuado Lambán, para agregar que se han implantado medidas para que eso no ocurra y "han empezado a surtir efecto". Ha observado que quienes pueden verse afectados por la demora de los pagos "son grandes proveedores, de los que no depende ningún tipo de nómina" y que los pequeños proveedores "no se van a ver afectados en absoluto".

GRAVE PROBLEMA

Mar Vaquero ha alertado del "grave problema de liquidez" del Gobierno de Aragón, que no han resuelto los 373 millones de los fondos COVID y ha preguntado a Lambán si ha tomado alguna medida para mejorar la gestión de la Hacienda autonómica.

El informe de la Cámara de Cuentas ha sido "un escándalo", ha manifestado la portavoz del PP, quien ha echado en cara a Lambán que "mientras los aragoneses se morían en los hospitales, los mayores en las residencias, usted se dedicaba a desviar los fondos COVID para tapar sus agujeros y no ha conseguido taparlos ni con el anuncio de la ayuda de 200 euros".

"Usted tiene comprometida la Hacienda Pública aragonesa por la mala gestión y la falta de planificación", ha dicho Vaquero a Lambán, avisando de que esta situación "va a hipotecar a nuestros hijos".

Se ha quejado de que el periodo medio de pago a proveedores en Sanidad es de 55 días y que de cada diez facturas el Gobierno solo puede pagar cuatro "y con dos meses de retraso".

En el caso de los fondos React EU, de 267 millones se destinaron 105 a pagar nóminas de Sanidad, por lo que le ha preguntado "cómo van a pagar cuando no haya React EU", a lo que ha añadido que hay una "inejecución presupuestaria total porque no tienen liquidez" y "se inventan cosas", en alusión a la ayuda de 200 euros para familias vulnerables que ha presentado Lambán este jueves en el Pleno de las Cortes aragonesas.