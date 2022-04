Lambán no cree que Sánchez tenga que intervenir, en este momento, en la candidatura de los Juegos de Invierno 2030

ZARAGOZA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha desestimado la intervención del presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez en la candidatura de los Juegos de Invierno 2030 ante las diferencias surgidas entre las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña por la distribución de las pruebas, entre otros aspectos.

"No creo que tenga que el presidente Sánchez tenga que intervenir, en este momento porque hay otras instancias anteriores sobre cuyo tejado está la pelota, que es el COE y su presidente, Alejandro Blanco".

Lambán ha recordado que el presidente Sánchez dijo en su día, en Zaragoza que creía que los Juegos de Invierno de 2030 "tenían que celebrarse en pie de igualdad y con un equilibrio en reparto de las pruebas deportivas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha incidido en que hay una diferencia "sustancial" entre lo que Aragón entiende por un reparto equilibrado y lo que se ha puesto sobre la mesa. A su parecer, lo importante es que Cataluña y Aragón "se sienten a gusto y se perciba que el reparto es equilibrado y participan en pie de igualdad".

Para Lambán lo que está claro es que en Aragón, no solo el Gobierno autonómico, sino que "nadie percibe" que la igualdad sea efectiva y el reparto equilibrado. "En eso hay unanimidad absoluta y no debe andar demasiado desencaminado el Gobierno de Aragón cuando rechaza esta propuesta de hace unos días".

Ha abundado que en Aragón solo cederá ante el "interés general" al argumentar que unos juegos de invierno "son muy importantes, pero infinitamente más lo es Aragón y esa propuesta no se aceptará en ningún momento".

LA PRÓXIMA SEMANA

A las declaraciones de la Consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, quien ha dicho que con el COE se ha llegado a un "buen acuerdo y estamos contentos", el presidente Lambán ha reiterado que "de momento, no estamos contentos, es evidente, porque no es una propuesta equilibrada y no trata en pie de igualdad a Aragón y Cataluña".

Ha insistido en que Aragón "sigue su propia hoja de ruta" y será a mitad de la próxima semana cuando habrá una propuesta que "sería la que sustentaría unos juegos de invierno justos y equilibrados que siempre es lo que hemos esperado".

Al respecto, ha señalado que del nombre de la candidatura no se ha hablado y está pendiente de acordar el reparto de las pruebas, sedes y "otras muchas más cosas para poder hablar de una candidatura".

Lambán no es partidario de acordar una cosa y luego la siguiente hasta llegar un resultado final "incierto", sino que "solo se deberá dar a conocer a la sociedad un acuerdo cuando sea en todos los términos y hablar de todo".

TODO EL PIRINEO

El jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que estas negociaciones tienen que ser con discreción y que "se sea más discreto por quienes no lo han sido" y cuando se comparezca ante la sociedad se diga donde serán las pruebas, la inauguración, la clausura, el comité organizador, las sedes, la política de comunicación y todos los elementos "acordados de forma simultánea y completa".

Ha explicado que "todo" el Pirineo se tiene que ver favorecido por la candidatura olímpica y en "todas las estaciones del Pirineo puede haber alguna actividad" lo que significa que tiene que haber pruebas en el valle del Aragón, Formigal y Cerler, ha puntualizado al abundar en que "esa es la idea y el punto de partida porque los Juegos de Invierno, ante todo, han de ser una oportunidad para el Pirineo".

A su parecer, está bien que tengan impacto en Barcelona o Zaragoza, pero "lo fundamental es el Pirineo" porque es una oportunidad económica, de turismo y de esquí que ponga el Pirineo en el mundo y, eso, pasa porque todos los valles tengan las mismas oportunidades y de forma equilibrada.

Sobre el posible recorrido que tenga esta candidatura después de Cataluña y el COE hayan firmado un documento que Aragón no suscribe, Lambán ha vuelto a contar que "la obligación de alguien que, desde la política, cree que un proyecto es bueno, es tratar de perseguir ese objetivo y que se pueda alcanzar".

"Mi única obligación --ha remachado-- es alcanzarlo por el bien de España, del deporte español, las relaciones entre Aragón y Cataluña y mi obligación es poner, por delante de todo, la defensa del interés general de Aragón".

"Si entiendo que el interés de Aragón está bien defendido y la sociedad y la política aragonesa y los representantes del Pirineo entendemos que el interés esta bien defendido se apoyará la candidatura, por el contrario si entendemos que el interés del Pirineo no está bien defendido no se apoyará la candidatura, esto es obvio".