Lambán pide definir primero el modelo del nuevo estadio de fútbol de Zaragoza y la financiación antes que la ubicación

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha apostado este martes por definir el modelo de estadio de fútbol que sustituirá al actual de La Romareda, en Zaragoza, y la financiación antes que la ubicación.

Durante la inauguración de FIMA, en Feria de Zaragoza, Javier Lambán ha afirmado que el PSOE "está actuando con muchísima responsabilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza", aseverando que la ciudad necesita un estadio nuevo, pero "no se nos puede llevar a una mesa en la que se nos plantean adivinanzas, como encontrar la bolita en el cubilete adecuado".

Empezar el debate con la ubicación del campo es "poner la carreta antes que los bueyes, no es la manera correcta de plantearlo", ha considerado Lambán.

Para el jefe del Ejecutivo regional, "lo que hay que poner sobre la mesa es qué modelo de estadio se quiere hacer y cómo se va a financiar, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene ni un duro, de dónde van a salir las fuentes de financiación, si el nuevo propietario del club de fútbol va a participar en la financiación, si esa instalación se piensa solo para el Real Zaragoza o como un equipamiento deportivo que pueda aprovechar toda la ciudad".

"Hay un cúmulo de interrogantes que es preciso despejar" y no "empezar la casa por el tejado", ha continuado el presidente de la comunidad autónoma, quien ha manifestado su apoyo al grupo socialista municipal, "que, a diferencia de otros, está actuando con mucha responsabilidad".

Ha advertido: "Si el Gobierno de la ciudad quiere hacer de su capa un sayo, para eso que no nos llame; tiene 16 concejales". Ha añadido que si quiere un gran acuerdo, "que es lo conveniente, no puede fragmentar la información" y "llevarnos a posiciones que no sabemos cuáles son".

Javier Lambán ha insistido en que el Ejecutivo quiere "llegar a un acuerdo" y ha aseverado que Zaragoza "necesita un equipo de primera división y en puestos de Champions, y lo que nos debería preocupar es qué proyecto deportivo está a la altura de la categoría de la ciudad porque si hay mundiales en 2030, Zaragoza no puede dejar de ser una de las sedes".