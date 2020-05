Lambán planea autorizar la movilidad entre las provincias de Aragón en la Fase 3

ZARAGOZA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha avanzado que, a partir del 8 de junio, cuando prevé el pase a la Fase 3 de la Desescalada de las provincias aragonesas, decretará la movilidad entre las provincias de la comunidad. El Gobierno central traspasará la autoridad de gestionar la vuelta a la normalidad en esta última fase a las comunidades autónomas, aunque Sánchez se reserva el control de la movilidad.

No obstante, Lambán ha asegurado que, con el pase de fase, firmará un decreto específico el 8 de junio que permitirá la movilidad a partir del día siguiente. Así lo ha señalado el presidente aragonés en la rueda de prensa celebrada tras la duodécima videoconferencia de los dirigentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha tenido lugar este domingo, 31 de mayo.

Aragón ha solicitado este semana autorización para establecer las modificaciones, ampliaciones o restricciones, en los términos a los que se refiere el artículo 4 del RD 537/2020, de 23 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma para adaptarse a la evolución de la emergencia sanitaria en el territorio.

De esta manera se permitirá también mayor flexibilidad para el turismo de interior, sector para el que el presidente de Aragón ha solicitado la apertura de fronteras, y ha señalado que se estudiarán otras medidas para sectores como el comercio o la hostelería.

Lambán ha vinculado su decisión de permitir la movilidad interprovincial con la reclamación que ha trasladado a Sánchez en las últimas semanas de dar más protagonismo al medio rural implementando medidas que aprovechen la ventaja de la baja densidad demográfica para agilizar la vuelta a la normalidad.

A su juicio, se trata de no perder oportunidades como la que se puso en marcha con la Orden 427/220, de 21 de mayo, que contemplaba medidas de avance de Fase 2 sobre la Fase 1 y que, a su juicio, llegó tarde y ahora "se ha desaprovechado esa misma oportunidad para avanzar a la Fase 3 para verse atendida".

El dirigente regional ha calificado como "un fracaso" que el Ejecutivo de Sánchez no haya adelantado medidas de la Fase 3 en los municipios con menos habitantes. "Hemos defraudado bastantes expectativas", ha lamentado, por lo que ha instado a recuperar la credibilidad perdida en ese terreno.

ANDORRA

Por otro lado, el presidente ha recordado que hace año y medio se anunció el cierre de la central térmica de Andorra y ha criticado que, "desde entonces no se ha desarrollado ninguna medida concreta para la recuperación industrial de la comarca".

No obstante, ha expuesto que desde Aragón existen varias iniciativas avanzadas y que ya hay trabajos iniciados con el Ministerio de Transición Ecológica.

A este respecto, se ha hecho eco de la propuesta del alcalde de Andorra, Antonio Amador, para que la fabricación y almacenamiento de material médico y asistencial pueda tener alojo en esta zona debido a la reindustrialización que deberá acometerse con el cierre de la térmica. "Sería una magnífica oportunidad para la reconstrucción que la industria médica se instalara en las Cuencas Mineras", ha aseverado.

Además, ha indicado que en la provincia de Teruel también se sufrieron los estragos de la tormenta Gloria este invierno. "A desastres previos se ha superpuesto el de la pandemia", ha lamentado, por lo que ha pedido que el Gobierno "preste atención" a estas zonas materializando las ayudas que ofreció para paliar los efectos de la borrasca.

AUTOMOCIÓN Y TRANSPORTE

Por otra parte, Lambán ha manifestado su preocupación por el futuro del sector de la automoción, ya que España, que ocupaba el segundo lugar en cuanto a fabricantes de vehículos en Europa, por detrás de Alemania, se está viendo en la actualidad "en un pulso" contra Francia debido a la aprobación de ayudas en este país como la instalación de puntos de recarga, subvenciones de hasta 9.000 millones de euros y la investigación del coche eléctrico.

"Debemos redoblar esfuerzos para no perder oportunidades y para tratar de liderar la fabricación del coche eléctrico, cuya producción comenzó hace unas semanas en la planta de PSA en Zaragoza", ha sostenido el presidente de Aragón.

En relación con el transporte, ha explicado que el Ejecutivo regional está siguiendo el plan del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos para ayudar al sector. Así, ha pedido atender al transporte escolar que "ha sufrido quebrantos brutales durante esta crisis" con la cancelación de las clases y ha reclamado la ampliación de la vida útil de estos vehículos, como ha hecho Francia o Alemania.

Asimismo, ha propuesto aclarar situaciones como la dispar ocupación de distintos medios de transporte, comparando el aforo del 50 por ciento para autobuses y el 100 por ciento para aviones, lo que ha calificado como "difícilmente explicable".

Por otro lado, ha vuelto a pedir que las entidades financieras autonómicas se sumen a la gestión de los créditos ICO, debido a que la misma, "no se está haciendo suficientemente bien" por parte de los bancos para llegar a pequeños hosteleros, comerciantes, autónomos que, según ha recordado, "lo están pasando francamente mal".

PACTOS CON BILDU Y ESQUERRA

Por último, preguntado por los pactos alcanzados por el Gobierno de España con EH Bildo o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Lambán ha abogado por acuerdos "con fuerzas que creen en España y en el futuro de los españoles".

"Los pactos que se producen con Bildu, Esquerra o similares a mí no me gustan absolutamente nada pero celebro pactos con fuerzas constitucionalistas como Ciudadanos. No se puede reconstruir un país con la colaboración de fuerzas políticas que no creen en él", ha finalizado diciendo.