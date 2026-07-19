Lanuza canta al unísono con Dani Fernández y Hens en una noche para el recuerdo de Pirineos Sur

Dani Fernández con el público entregado en Pirineos Sur. - PILAR VILLUENDAS

LANUZA (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

Dani Fernández y Hens tomaron este sábado el escenario flotante de Lanuza (Huesca) ante un anfiteatro repleto y un público dispuesto a convertir cada canción en un gran coro colectivo en una nueva noche mágica del festival Pirineos Sur.

Hay conciertos que se anuncian y otros que se esperan con la certeza de que acabarán convirtiéndose en un acontecimiento. La cita de esta pasada noche en Pirineos Sur pertenece a la segunda categoría. Con todas las entradas agotadas desde hace meses, ambos artistas ofrecieron dos maneras de entender el pop y una misma capacidad para conectar con toda una generación en una de las noches que mayor expectación había despertado de la presente edición.

Hens inauguró la noche demostrando que se mueve con soltura en las coordenadas del nuevo pop alternativo, con canciones capaces de transitar entre la intimidad y la celebración. Con el sol todavía ocultándose entre las montañas del valle de Tena, el madrileño convirtió el escenario en un altavoz donde los temas parecían escritos para ser compartidos a voz en grito.

Sin artificios, apoyado en una banda compacta y en un repertorio en el que conviven el pop y una marcada sensibilidad generacional, Hens fue construyendo un concierto de menos a más. Sus letras honestas sobre el amor, las dudas y el crecimiento personal confirmaron un poder de convocatoria que no deja de crecer y la fuerte conexión que mantiene con el público joven.

Dani Fernández era uno de los artistas más esperados de todo el festival y, cuando apareció sobre el escenario, el embalse ha cambió de pulso. El Anfiteatro Natural de Lanuza, completamente entregado desde los primeros acordes, se convirtió en un inmenso coro que acompañó cada canción desde las primeras filas hasta el último rincón.

Arropado por una sólida banda y unos cuidados arreglos, el artista transitó con naturalidad entre la emoción de 'Dile a los demás' y las descargas eléctricas de 'Clima tropical', construyendo un repertorio que fue creciendo en intensidad y complicidad.

Con una voz firme, una presencia escénica incontestable y una conexión constante con el público, Dani Fernández demostró por qué es uno de los artistas pop más exitosos del panorama actual. Canciones como 'Bailemos' o 'Me has invitado a bailar' fueron recibidas como auténticos himnos, mientras que el broche llegó con 'Solo tienes que avisar', cantada en acústico en mitad del público. Y como colofón, baño en el pantano de toda la banda.

LA GRAN FIESTA DE LA SALSA DE BLADES Y LA ROBERTO DELGADO BIG BAND

Pirineos Sur recibe este domingo a Rubén Blades, que actuará junto a la Roberto Delgado Big Band. El músico panameño, figura esencial de la salsa y ganador de 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, recibirá también el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026, que reconoce una trayectoria marcada por el compromiso social, la memoria y el diálogo entre culturas.

La jornada va a contar también con Monsieur Periné, formación colombiana que fusiona pop, jazz, folk y ritmos latinos, y con la joven artista cubana Melanie Santiler, encargada de abrir la programación.

Salvo el concierto de Carlos Ares, Valeria Castro y Ester Vallejo del jueves 23 de julio, las entradas para el resto de las jornadas continúan disponibles en la web oficial del festival e incluyen las fiestas posteriores. También pueden adquirirse entradas exclusivas para las sesiones de DJ por 12 euros, con consumición incluida.

El festival quiere agradecer a todos los partners su apoyo, con mención especial a la Diputación Provincial de Huesca, al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Cervezas Ambar, Embou, St. Petroni y Azulmarino, así como al resto de instituciones colaboradoras, entre ellas los ayuntamientos de Biescas y Sabiñánigo, que hacen posible este evento.