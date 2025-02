Largas filas para comprar la medida del cachirulo de la Virgen del Pilar, disponible hasta octubre

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos han formado largas filas este lunes para comprar la medida de la Virgen del Pilar con el estampado del cachirulo que estarán disponibles hasta el próximo mes de octubre, al precio de 2 euros.

Desde la entrada a la basílica, donde está el puesto de venta, hasta pasada la fuente de la Hispanidad para alcanzar la iglesia de San Juan de los Panetes, cientos de ciudadanos han formado una larguísima fila para adquirir esta ansiada medida.

Esta imagen, visible desde cualquier punto de la plaza del Pilar, se ha producido después de que el Cabildo Metropolitano de Zaragoza anunciara el pasado viernes que, desde este lunes, 17 febrero, vuelve a estar a la venta la edición limitada de la medida de la Virgen del Pilar con el estampado del cachirulo.

Después de que estas cintas se agotaran el primer día de venta, el pasado mes de septiembre, ahora el suministro se garantiza hasta el próximo 20 de octubre de 2025. A partir de esta fecha, se mantendrá hasta agotar existencias, ha informado el portavoz del Cabildo, José Antonio Calvo.

Por tanto, la medida con los tradicionales colores rojo y negro del cachirulo zaragozano, que mantendrá el precio de 2 euros, pasará de ser una edición limitada en cantidad a "una edición limitada en el tiempo", ha añadido.

El objetivo es que todos aquellos que lo deseen puedan hacerse con la medida y, una vez este periodo de tiempo pase, concluir su producción.

El Cabildo Metropolitano ha recordado que, desde este lunes y hasta el 20 de octubre, "no va a haber roturas de stock", por lo que no es necesario hacer fila ni adquirirlas el primer día o semana. "Garantizamos que no se van a agotar", ha remarcado Calvo.

El precio se mantiene a 2 euros por tratarse de una edición limitada y "prémium", con una tela de calidad y resistencia superior, además de un imprimado "hecho con la mejor tecnología que aumenta la durabilidad".

Las medidas de la Virgen se podrán adquirir exclusivamente en la tienda de cintas de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en el horario habitual de lunes a domingo --de 09.30 a 20.30 horas--. No estarán disponibles en las máquinas expendedoras de cintas y el límite a adquirir será de diez unidades del cachirulo por persona y 35 unidades del resto de colores y estampados.